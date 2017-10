A raíz del debate que hay en Zárate sobre la utilización del espacio público, quisiera realizar algunas reflexiones sobre el tema pero, principalmente y como acostumbra a realizar Primero Campana, ofrecer una propuesta. Campana es una ciudad industrial, cada vez más urbanizada, que requiere lugares de esparcimiento en condiciones para los vecinos. En los últimos meses, se han puesto en valor varias de las plazas de los barrios y algunas de las grandes obras desplegadas con fondos de Nación tienen previstas incluso nuevas. Pero es verdad que algunos espacios públicos de Campana no están como deberían, una situación en que la performance del Municipio podría mejorar. Sin embargo, admitámoslo, no es posible mantener en buen estado todas las plazas del partido con los recursos con los que actualmente tiene el Municipio y que debe repartir entre sus diversas áreas. He aquí un problema al que, creo, nuestra ciudad puede encontrarle una fácil solución. Y precisamente viene de las industrias que tan necesarios vuelven esos espacios verdes. Creo que habría que generar un gran acuerdo para que cada empresa de la ciudad tenga a su cargo una plaza. Que sea la responsable de mantenerla y de que tenga instalaciones seguras. Plata les sobra: los campanenses trabajamos duro todos los días en ellas. Las empresas más chicas bien podrían asociarse entre sí para unir fuerza y que el peso en sus presupuestos sea menor. Pero ojo: no creo que sea necesario ofrecer ningún alivio fiscal a cambio. Las industrias se lo deben a Campana y es hora que desde el Concejo Deliberante se lo reclamemos. Necesitamos que haya una mayor sinergia entre el sector privado y el Estado para garantizar un desarrollo sostenible y parejo de nuestro partido. Esta es una buena oportunidad para efectuar ese ejercicio. Un fuerte abrazo Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para Los Vecinos:

Una plaza de barrio por industria

Por Carlos Cazador

