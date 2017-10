La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/oct/2017 ”Los problemas de nuestros vecinos son la base de nuestras propuestas”







Rubén Romano y los candidatos de Unidad Ciudadana recorren los barrios, charlan con la gente y a través de los equipos técnicos, planifican soluciones para proponer en el Concejo Deliberante. "Queremos ser una nueva mayoría para que los campanenses recuperemos la posibilidad de decidir sobre nuestra ciudad", aseguró el primer candidato a concejal. La cuenta regresiva para las elecciones generales avanza día a día, como también lo hace el trabajo militante y la campaña de Unidad Ciudadana Campana. Junto a Rubén Romano, los candidatos locales llevan a cabo una intensa recorrida por los barrios de nuestra ciudad y la zona céntrica, donde además de la entrega de propuestas a los vecinos, el diálogo resulta útil para hacer conocer las propuestas de la fuerza política y la construcción de nuevos proyectos de cara a la nueva etapa del Concejo Deliberante. "Tanto las mateadas, como las caminatas y el diálogo con los vecinos, resulta muy importante para nosotros. Porque sabemos que representamos esa proximidad real y no ficticia con los problemas de nuestra Ciudad. Y asumimos la responsabilidad de ser la voz de los campanenses" expresó Romano durante su recorrida por los barrios Lubo, La Josefa y Albizola. "Los problemas de nuestros vecinos son la base de nuestras propuestas. Por eso escuchamos a la gente y nos preocupamos en conocer sus verdaderas necesidades. Nuestros equipos técnicos, donde se sumaron más de 100 profesionales de acá, de Campana, es una gran herramimenta para avanzar en la conformación de nuevos proyectos que presentaremos en el HCD, instalar el debate sobre soluciones posibles para los temas importantes como el agua, el transporte, el trabajo, la producción etc. y lograr su realización". "Queremos ser una nueva mayoría para que los campanenses recuperemos la posibilidad de decidir sobre nuestra Ciudad", aseguró el candidato, quien además comentó: "llevamos nuestras propuestas que tienen que ver con el comercio, con los trabajadores, con los jóvenes y los jubilados. Pero por sobre todas las cosas, con recuperar aquella tranquilidad que perdimos producto de los aumentos desmedidos en las tarifas, de la inflación, del desempleo, de un proyecto de país y de ciudad para unos pocos. Tenemos que volver a crecer juntos, las familias tienen que volver a planificar su futuro y así encaminarnos en la construcción de una sociedad justa, con derechos y oportunidades para todos" concluyó Romano. Axel Kicillof participará en Campana de una "Plaza Ciudadana Estará junto a Romano el domingo 8 en la Plaza Eduardo Costa. El ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, estará en nuestra ciudad el próximo domingo a las 16 horas para participar de una "Plaza Ciudadana" junto Rubén Romano en la plaza Eduardo Costa. "Axel es uno de los economistas con mayor mirada social que ha tenido nuestro país", lo destacó el candidato a concejal. "Además es el hombre que desmitificó que los problemas de la economía son comprendidos solamente por economistas. Su forma clara y sencilla de explicar las cosas hizo que muchísimos argentinos comencemos a comprender de qué se habla cuando se tocan estos temas. Hoy su palabra resulta útil para comprender lo que ocurre en nuestro País, y fundamentalmente hacia dónde vamos con las medidas tan insensibles que el Gobierno de Macri lleva adelante, donde la apertura de importaciones, la falta de control en los precios y la ausencia de inversiones, han ampliado la brecha de desigualdad y endeudado a la Nación como nunca antes en la historia se hizo. Es un gran orgullo que Axel nos acompañe", agregó Romano.

