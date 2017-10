La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/oct/2017 Abella señaló que ”es un orgullo” concretar la pavimentación de la calle Vigalondo







"Es uno de los mayores pedidos de los vecinos", explicó tras supervisar los trabajos. El intendente Sebastián Abella se acercó a la calle Vigalondo a la altura de la Escuela Nº 13 con el propósito de supervisar los avances de la obra de repavimentación que el Municipio inició en el lugar y que continuaran en los próximos días, una vez que se asienten bien los trabajos realizados esta semana para asegurar la base. Con el acompañamiento del secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, el jefe comunal se mostró satisfecho con el progreso de esta obra tan esperada por los vecinos de los barrios Santa Florentina, Héroes de Malvinas I, II y III, Federal y Las Campanas. En rueda de prensa, Abella explicó que la carpeta asfáltica se colocará desde las calles Demarco hasta Puerto San Carlos, alcanzando así un total de 800 metros bajo la premisa de mejorar la transitabilidad y elevar la calidad de vida de los vecinos. "Es un orgullo estar concretando una de las mayores demandas de los vecinos de la ciudad", señaló el jefe comunal, al tiempo que adelantó: "Desde el Municipio estamos trabajando fuertemente para que, en un tiempo no muy lejano, esta calle que une a tantos barrios de la ciudad, se convierta en avenida." Tras solicitar disculpas a los vecinos por las molestias que ocasionan los cortes al tránsito, Agostinelli brindó detalles del proyecto: "Se aseguró la base y la sub base y se está colocando una capa de rodamiento que pueda soportar el paso del tránsito pesado". "También se reordenó la parte hidráulica –añadió- ya que, al estar rodeada de campos altos, la calle funciona como colector de agua, motivo por el cual, estamos buscando la manera de direccionarla hacia los arroyos, para que el pavimento no sufra tanto." Para complementar estos trabajos, el Intendente firmó la semana pasada un convenio Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal que ratifica la pavimentación con hormigón de las 47 calles que restan de tierra de los barrios Federal, Héroes de Malvinas I, II y III. "Cuando finalicen los trabajos de semejante magnitud esta zona de la ciudad va cambiar en su totalidad. Será un antes y un después", enfatizó al respecto. Al ser consultado por la aprobación unánime de este proyecto, Abella sostuvo que "por suerte los concejales opositores comprendieron la necesidad de esta obra y lo aprobaron sin trabas, algo que no venían haciendo durante nuestra gestión, ya que evidentemente no les importa si el beneficio es para los vecinos, su único propósito es evitar que las obras avancen."

EL CAMBIO EN LA VIGALONDO YA ESTÁ EN MARCHA: https://t.co/MRxiqCiupS vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de septiembre de 2017 Vigalondo: por las obras de asfalto mañana estará cerrada al tránsito a la altura de la Escuela 13, desde las 8 hasta el mediodía. pic.twitter.com/hFHIJhtxMw — MunicipalidadCampana (@campanagov) 25 de septiembre de 2017 El Municipio comenzó a repavimentar la calle Vigalondo: Ante la demanda de los vecinos, realizará un… https://t.co/pzvqz2gwKV #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 24 de septiembre de 2017

