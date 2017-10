Cadau será el coordinador del Instituto de Estudios de Arquitectura del Distrito V

El campanense Francisco Cadau es egresado de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y director de Francisco Cadau Oficina de Arquitectura desde el año 2000. Con base en Campana, se destaca entre las voces emergentes, posicionándose dentro de los primeros puestos de los estudios de "Generación Intermedia" del "Ranking de Excelencia" ARQ Clarín, desde su creación y hasta la fecha.

Integrando diversos equipos de trabajo, obtuvo Primeros Premios en Concursos Públicos y Privados entre los que se destacan "El Parque Ribereño de Vicente López", "La Ciudad judicial de Salta", "La Cámara de Comercio e Industria de Campana" y los "Edificios Anexos de la Catedral de Gualeguaychú". Desde sus inicios, ha desarrollado numerosos Proyectos y Obras, de diverso tipo y escala, los cuales han sido premiados y participaron de Bienales y Exposiciones tanto en Argentina como en Brasil, Colombia, Italia, Austria y Holanda. Paralelamente a su trabajo profesional, desarrolla una intensa actividad académica, es Profesor Ordinario y Coordinador del Programa de Posgrado en Arquitectura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella y Profesor Adjunto, por concurso, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Además ha participado como Profesor invitado de "Architectural Association School of Architecture" (Reino Unido); "Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture", "Design and Conservation" (Dinamarca); "Cornell University College of Architecture" (EE.UU.); "Pontificia Universidade Católica du Río de Janeiro" (Brasil), "Universidade Positivo Curitiba" (Brasil), "Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción" (Paraguay), y en numerosas universidades Públicas y Privadas de Argentina.

Sus trabajos han sido publicados en "Harvard Design Magazine" (EEUU), "Revista Escala" (Colombia), "1:1 Escala Real" ,(Ecuador), "Summa+", "PLOT", "30-60 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura", "ARQ Colección Nueva Arquitectura Argentina", "Diario de Arquitectura de Clarín", "Revista S.C.A. de la Sociedad Central de Arquitectos", "Revistas C.A.P.B.A. del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires", "Revista Contextos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires", "Archivos de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella", (Argentina) entre otras.