Delincuencia, un flagelo que avanza…

No soy un erudito sobre el tema, pero si un ciudadano que veo, siento y escucho. En última instancia, según sostienen las teorías de la economía del crimen, necesitamos entender como cambiar los incentivos para hacer menos atractivo el delito. Esto implica aplicar mecanismos más eficaces de disuasión y mayores incentivos para la participación en actividades lícitas. Así las cosas, a nadie debería sorprender que la actividad delictiva sea muy intensa en las zonas urbanas, ya que es allí donde más se concentra la población y la actividad económica y es allí donde los delincuentes consiguen blancos más provechosos. Pero debemos decir que América Latina y el Caribe, donde se ubican 43 de las 50 ciudades con los mayores índices de homicidios y donde la delincuencia va en aumento en las zonas urbanas, realmente es un caso extremo que necesita desesperadamente instrumentos más aptos para hacer frente a este flagelo en sus zonas metropolitanas (informe Banco Interamericano). Una de las armas más eficaces con que cuenta el arsenal de las autoridades policiales es lo que se conoce como "vigilancia policial de puntos calientes": la concentración altamente precisa de personal y recursos policiales en espacios geográficos reducidos, incluso más pequeños que barrios o cuadras. Investigaciones en países desarrollados que combinan informes policiales, análisis de actividad delictiva y sistemas de información geográfica han concluido que el delito suele ocurrir en áreas reducidas. Conocidas como "segmento de calle" (los dos lados de una calle entre dos cruces). El 5% de esos segmentos, según la investigación pionera de David Weisburd, (profesor de la Universidad George Mason, EEUU, explica la importancia que tiene la ciencia, la evidencia empírica y el conocimiento a la hora de diseñar políticas públicas eficientes y efectivas) tienden a generar más del 50% de los delitos de una ciudad en un año dado. Puede tratarse de lugares con un conjunto habitacional de bajos ingresos y poca presencia del estado, u otra manifestación de pobreza o desigualdad, pero también puede tratarse de zonas de ingresos mayores o de alta actividad turística, donde suele haber blancos fáciles, en cualquier caso, no suele ser útil hablar en términos de barrios "buenos o malos": hay segmentos de calles seguros o peligrosos, seguros y peligrosos en toda clase de vecindarios y es allí donde las actividades policiales deben concentrar sus esfuerzos. Conforme el análisis de los economistas Nicolás Ajzenman y Laura Jaitman del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio en América Latina y el Caribe, realizado en cinco ciudades latinoamericanas, entre ellas, Bogotá, Montevideo y Belo Horizonte, se demostró que durante un período de tres a cinco años , el 50% de los delitos ya realizados se concentraron en 3% a 7,5% de los segmentos de la calle., de modo análogo, en un análisis minuciosos de Puerto España en Trinidad y Tobago, descubrieron que según los informes policiales, solo 1 de cada 4 segmentos de calle experimentó un delito en el año 2014. Más aún: varios de los segmentos de calle que registraron altas cifras de incidentes delictivos son adyacente a segmentos con muy poco incidente de este tipo. Para que ocurra un delito debe haber 3 elementos: una víctima, un agresor y una oportunidad. Por consiguiente, la actividad delictiva tiende a persistir de manera crónica en los mismos lugares y entre el 40% y 66% de los puntos calientes o siguen estando "calientes", por un periodo de de tres a diez años. Todo esto revela que las iniciativas de patrullaje aleatorio y despliegue policial no planificado suelen ser ineficaces. La policía no solamente debe dar con el delito, debe además, reunir información sobre donde ocurre y persisten los incidentes y abordarlos con precisión quirúrgica de nivel micro. Claro que la intervención policial y otros factores pueden hacer que la actividad delictiva cambie o se despliegue geográficamente, creando nuevos puntos "calientes" con el tiempo, una realidad que la policía debe tener muy presente.

