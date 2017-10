Es posible que muchos hayan levantado hoy sus ojos al cielo implorando otra oportunidad y Dios hoy mismo les quiere recordar que aún la hay. Por más que alguien haya fracasado, si lo desea puede levantarse, empezar otra vez, nacer otra vez, y rehacer su vida. Toda persona que haya caído, fracasado, que haya empezado mal algo, puede tener un nuevo comienzo, una nueva vida con esperanza y con Cristo en el corazón. La Biblia en Juan 8: 1-11 relata que cuando Jesús estaba enseñando en el templo, los escribas y fariseos llegaron con una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Según la ley debía ser apedreada; entonces preguntaron a Jesús cuál era su postura, su respuesta hizo que la conciencia de ellos los acusara y abandonaran el lugar, porque les dijo: "El que de vosotros esté sin pecado que arroje la primera piedra." (Juan 8:7) Después viendo que todos se fueron, preguntó a la mujer "¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? y ella dijo, "ninguno", entonces Jesús le dijo: "Ni yo te condeno; vete, y no peques más. Jesús quería perdonar, mostró compasión hacia una mujer débil, despreciada y acusada por sus pecados, mientras los escribas y fariseos querían condenarla, aplicando la ley fríamente, sin tomar en cuenta la gracia. A pesar de todo, ella necesitaba ayuda para salir de su mala vida. Jesús no le dijo: "No te preocupes; todo está bien... Dijo: "No voy a dictar una sentencia ahora; ve, y demuestra que puedes mejorar. Has pecado; vete, y no peques más, Yo te ayudaré a cambiar. Cuando llegue el final, veremos cómo has vivido." ¿Alguna vez sentiste que nadie confía en ti por errores que cometiste? Cuando la gente ya no tiene esperanza en ti, ni cree que puedes mejorar, debes tener la confianza de que a pesar de tus tropiezos Dios mismo cree en ti, porque Él tiene el poder para transformar tu vida, no superficialmente o momentáneamente, sino para la eternidad. Pero, es indispensable que le entregues tu vida a Dios y permitas que Su Palabra sea la que guíe tu vida en adelante. El te ama y te esta buscando, ¿Qué le responderás? ¡Cree en el perdón de Dios y en la nueva oportunidad que te da hoy! Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Otra oportunidad”

Por Luís Rodas

