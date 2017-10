La lucha deportiva, caballeresca, tiene la virtud de despertar mejor las cualidades humanas. No separa, sino que une a los adversarios en mutua comprensión y mutuo respeto. También esa lucha contribuye a estrechar entre los pueblos los lazos de amistad. Esto quedó demostrado aquel 1 de marzo de 1944, cuando nuestra ciudad fue sede del IV Campeonato de Basket-Ball de la Provincia de Buenos Aires y el primero que se jugó en Campana. En ese ayer, ya el deporte nos unía con la entonces ciudad Teniente Gral. José F. Uriburu, hoy con su verdadero nombre de Zárate. En aquel momento, la Asociación Regional de Campana tenía en nuestro medio al: Campana Boat Club, Club Social y Deportivo América, Club Deportivo Central Argentino, Club Esso y Club Sportivo Rivadavia. Por la Asociación N.C.A.L.P.A. (General Uriburu): Club Deportivo Central Buenos Aires, Independiente Fútbol Club, Club A. Defensores Unidos, Club A. Paraná y Agrupación de Boys Scouts "N. T. Page". Tomaron parte de este certamen las Asociaciones regionales de la Capital (La Plata), del Sur (Bahía Blanca), del Norte (San Nicolás), del Centro (Olavarría), Sudeste (Dolores), de Tres Arroyos y Campana. El día 29 de febrero a las 20 hs, fue la recepción de las delegaciones y la inauguración del Congreso de Delegados Regionales en el Salón Blanco del palacio Municipal. Al día siguiente, las delegaciones presentaron sus saludos al Sr. Comisario Municipal Mayor R. Ruiz de los Llanos, quien los recibió en su despacho. Algo que merece ser resaltado, fue cuando a las 21 horas, se realizó el desfile de las delegaciones desde la Plaza "Eduardo Costa" hasta el estadio del Club ESSO, pasando por el Boulevard Sarmiento y las calles Juan B. Alberdi y Saavedra, encabezado por un atleta local portador de la llama olímpica. Después el acto inaugural y la iniciación del torneo. Nuestro Comité Organizador, cumplió una destacada tarea en la atención de quienes nos honraron con su presencia, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer el Campana Boat Club, pasear por la ciudad de General Uriburu, además conocer en lancha nuestro Río Paraná y arroyos del Delta y asistir al baile de honor a las delegaciones en el Club América y almuerzo criollo de despedida el día 5 en el Club de Pescadores. El presidente de aquel Comité Organizador, fue el Dr. Salomón Siinay y lo acompañaron con todo entusiasmo: el Sr. Joaquín García, Juan T. Arregui, Lorenzo Birutes. Ing.Marino Pisati, German Groenewold, Dr. Juan Ivar, Claudio Gomez, Pablo Pavese y Heraldo Crivelli. A los mismos se sumaron los integrantes de la Comisión Cooperadora y con su infatigable acción, obtuvieron los recursos necesarios para la financiación del torneo. Como no podía ser de otra manera, el mismo fue todo un éxito y emotivo hasta el final. Tanto que Campana y Bahía Blanca jugaron el partido en el cual se consagraría el nuevo campeón. Y tan solo por un simple, la visita ganó este último encuentro. Nuestros gallardos representantes, como lo muestra la foto, fueron: Delici, Aldo Negri, Craco, Aníbal Ahumada, Héctor Luraschi, Damonte, Rubén Francisco y su hermano Heraldo Romano. El técnico fue Camafreitas. De esta forma, Bahía Blanca conseguía su cuarto campeonato provincial consecutivo. Fue en los años 1941 al 44. Y por su parte, Campana, su primer sub campeonato el Dr. Salomón Sinay, un enamorado de este deporte, se sintió al final orgulloso por todo lo que representó en aquel momento esta auténtica fiesta competitiva.



Por el Camino del Recuerdo:

Campana y el IV Campeonato Provincial de Basket-Ball

Por Héctor Taborda

