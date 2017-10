Rincón Tuerca

P U B L I C





Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría vuelve a la actividad durante este fin de semana donde está concretando otra carrera del campeonato en el autódromo de Neuquén. Televisa Canal publicó desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". INVERTIR: El armador de motores de karting decidió invertir y adquirió un rolo que traslada hasta los kartódromos y Mauro Santucho va potenciando su trabajo para sus pilotos que además están peleando campeonatos en las diferentes clases de la categoría Kart Plus. DESEADO: Aunque aún no se consigue el resultado deseado la señorita apuesta a su fiel motorista para continuar en la categoría Kart Plus y en principio será hasta el cierre del presente campeonato para quizas luego llegue el intento concreto en la Fórmula. CANSARSE: Caminar fue el primer argumento que le hicieron saber al piloto para no cansarse a la hora de manejar su auto de carrera. Ahora el tema lo decide con un poco de trabajo en el gimnasio que le permitirá sentirse con toda la energía suficiente para seguir en la alta competencia en el TC Regional al representante de Zárate que viene de una buena actuación. TC PISTA MOURAS: La categoría llega hasta el Autódromo de Neuquén para darle curso a otra competencia del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SUPERAR: La carrera en La Plata días atrás en la GTA del regional lo encontró primero en el final a Ignacio Tártara con la Dodge con motor Ford pero después no pudo superar la técnica y fue excluído de la misma. EXCLUIDO: En esta misma competencia quien había llegado segundo Roni Cagiano también enfrentó el tema de la técnica la cual tampoco pudo superar y fue excluído de esta final de la GTA del Regional que al igual a Tártara ambos vienen peleando el campeonato. GANADOR: Finalmente ante lo expuesto más arriba la carrera de La Plata terminó entregando como ganador a Etchevehere que obtuvo además de ganar puntos importantes para sus ambiciones en el presente campeonato que tiene a los tres mencionado como candidatos al título en una categoría que se muestra muy competitivo. SUPER TC 2000: En el autódromo porteño encaran esta carrera especial durante este fin de semana la categoría donde desde las 10.30 hs televisa Canal Trece a través del programa "Carburando". PARTICIPAR: Marcelo Trápani pasó momentos de roces, golpes y vuelco en karting pero el muchacho nunca dejó de participar esta temporada más allá de una versión que hizo pensar que dejaba la alta competencia. Quedo claro! OFRECER: El "Tano" Salerno ya le ofreció que le corra un auto de su equipo del TC 2000 para la carrera especial en el autódromo porteño al zarateño "Carly" Bava en los últimos días y el piloto en cuestión quedó en contestar en los próximos días. PROPUESTAS: Una nueva propuesta para el Karting está arrancando con los motores R.F. y tendrá doce fechas el año próximo para cuatro clases y en el mes de noviembre y diciembre tendrá dos competencias mas las que se piensan realizar con un torneo de verano. FORMULA UNO: Con el Gran Premio de Malasia la categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana otra carrera del calendario. Televisa Fox Sport. DEFINIR: Aún no se define el futuro de Irina Gallo que ya tomó estado público su deseo de correr en karting. La niña espera que se decidan y escuchen su petitorio dado que el deporte es salud y ella ya dejó el jockey pensando en volcarse al automovilismo. PUESTO: Tras la carrera en Concepción del Uruguay en la clase Promocional de Alma el campanense Lucas Dobladez fue de la partida donde en la final ocupó el puesto décimo sexto con la motorización de Alfonso y el chasis a cargo de Cristian Fernandez. CONFIRMAR: Continuando con Dobladez el propio piloto confirmó que estará en las tres últimas del año contando con el presupuesto para tal emprendimiento donde cuenta con un grupo de amigos, seguidores y sponsor que lo acompañan en forma permanente y en cuanto al futuro la idea es seguir otro año en la misma clase de la categoría. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela tiene este fin de semana otra posibilidad de desarrollar dos carreras con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". COMPAÑERO: Se viene el gran premio con pilotos invitados para la categoría P.A.K.O. y el "Gringo" Daniel Del Bianco ya confirmó a su compañero para este emprendimiento que será Matías Milla armando una dupla por demás interesante. REGIONAL: Esta especialidad del karting está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el kartódromo de ciudad Evita donde desde las 10 hs están arrancando con la clasificación. VICTORIA: La que viene de obtener el zarateño Franco Rodriguez en la clase Mecánica Nacional Light de la categoría PAKO en el kartódromo de Zárate donde los puntos obtenidos le permiten soñar con otro campeonato donde cuenta con la colaboración de Del Bianco que trabaja para tener un karting competitivo. Ahora el Taller aguardan que ahorre el asado correspondiente. FORMULA RENAULT: En el autódromo porteño los chicos de la categoría encaran otra carrera por el campeonato con otro parque interesante de máquinas. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 en el programa "Carburando". TERMINAR: Luego de la carrera en La Plata por parte de la clase GTB del Regional el zarateño Nicolás Laccette terminó décimo segundo en la final de titulares y en la de invitado su padre Darío llegó en el puesto sexto con el Ford que se utilizó para esta competencia. BUSQUEDA: Parece que el paso del tiempo le pegó al ex piloto de Alma Roberto Riesco que está en la búsqueda de obtener material deportivo que lo involucre en el automovilismo de cuando participó en la categoría Alma desde su condición de piloto formando parte de la escuadra de la calle Berutti junto a Vignolo, Alicante, Arona, entre otros. SITUACION: El auto ya está listo para sumarse al TC Regional y solo falta que el piloto decida el momento para volver a la alta competencia. El zarateño está tratando de cerrar el presupuesto para lo que resta del año y por esto no quiere que trascienda su actual situación frente a su regreso deportivo. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría visita durante este fin de semana el Autódromo de Dolores encarando otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SUPLANTAR: Tras la venta de su auto de carrera en su momento ahora nuestro personaje decidió suplantarlo con la adquisición de un caballo que ya tiene en el campo con el cual Mariano Giozzi comienza una nueva etapa, es decir dejó el buzo y el casco por sombrero, bombachas y alpargata del ocho. SIMILAR: Algo similar que ocurrió en su momento con Marcelo Almirón que dejó el karting y terminó desfilando desde arriba de un caballo. Sin duda que cambia todo cambia! PRIVAR: Las cuestiones económicas siguen siendo el factor más determinante para que los pilotos estén en actividad. Y esta triste realidad también lo privan a Damian Toledo de estar participando en la categoría Alma cuando el auto casi está listo para correr y debe permanecer guardado en el taller. OBRAS: Siguen las obras en el kartódromo de Zárate donde se está armando una tribuna para una mayor comodidad del público y también se estará techando la pre grilla en la salida de Boxes en su totalidad. Se intenta llegar antes de fin de año. INTENTO: El motorista de karting decidió hacer un intento y fue a hablar para que cuando sus motores estén en la técnica tras una carrera uno de los técnicos encargado de revisarlos no desarrolle su trabajo con sus plantas impulsores lo que además de sorprender a los dirigentes de la categoría casi, casi, no entre más con sus pilotos a participar. Que no cunda el pánico! OLVIDO: En verdad ya tiene antecedentes este preparador en cuestiones de este tipo que en su momento no lo dejaban ingresar. Parece que no entendió el mensaje en aquella ocasión o se debe haber olvidado. Cosa de gordo vió? GT 2000: En el autódromo platense la categoría encara otra carrera del presente campeonato este fin de semana utilizando el trazado más corto. Desde las 18 hs largan su final. REPUESTOS: Como siempre Andrés Romero sigue incrementando sus repuestos para motos y motonetas de diferentes épocas en su negocio de Félix Pagola 731 en Zárate donde además una gama de accesorios para karting provocan encontrar lo que se busca. CONTENTO: Así se muestra Emiliio Gobetto tras la carrera de La Plata en su clase GTB del Regional donde se cerró un buen fin de semana donde se hizo podio con Mathias Nolesi como piloto invitado donde quedó demostrado con este tercer puesto que la Chevy sigue siendo tan competitiva como siempre. CLUB SPECIAL: La categoría está durante este fin de semana en el autódromo de La Plata llevando adelante otra carrera del Torneo con su habitual parque de autos. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. INTENTAR: No se confirmó en el entorno de Mariano Massini que su emprendimiento en el mundo del karting tenga el año próximo la continuidad que se pretende. Por el momento el corajudo cantor de Rock va intentar cerrar de la mejor manera la presente temporada. DESAFIO: Luego del desafío llevado adelante por el Chino Vidal desde su condición de Disck-Jockey en la fiesta de los 100 años de la Escuela Normal donde superó tal trámite, ahora ya está abocado a retomar su actividad con el automovilismo. INVITACION: En esta sección adelantamos que Pablo Respiggi puede llegar a correr el gran premio de la categoría Pako tras la invitación recibida y aún el piloto en cuestión no definió ante el equipo que lo convocó. Espera que en estos días tome la determinación. ACOMPAÑAR: Este gran premio a desarrollarse en los próximos días contará con muchos invitados y entre ellos Julián Falivene aseguró que acompañará a su primo y no descarta correr con su propio karting donde marcaría su retorno. SORDINA: Para la próxima carrera en el kartódromo de Zárate se le exigió a la categoría Pako que en la clase determinada por los organizadores que deberán colocar una Sordina para poder ser parte del espectáculo ante los inconvenientes por el impacto ambiental. Los dirigentes de la categoría ya se comunicaron a sus pilotos.

Rincón Tuerca

