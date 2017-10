La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/oct/2017 Este sábado se celebra el Día de la Parálisis Cerebral







IMENIC y el Municipio realizarán actividades recreativas y artísticas en la plaza Eduardo Costa. La consigna será "Mirame". Campana celebrará el Día Mundial de la Parálisis Cerebral este sábado con una serie de actividades recreativas y artísticas. Bajo la consigna "Mirame", IMENIC Virgen Niña y el Municipio -a través de la Dirección de Discapacidad- invitan a la comunidad a participar de estas actividades desde las 14 en la plaza Eduardo Costa. Quienes así lo deseen, podrán vestir una prenda color verde que es representativo de fecha en cuestión. La directora de Discapacidad, Márgara Pons, comentó que la jornada se realiza para concientizar y celebrar este día que es tan importante. "La consigna para este año es "Mirame" porque precisamente se busca que las personas vean más allá de la discapacidad. Es decir, no pensarla como alguien que utiliza una silla de ruedas sino que hace varias actividades, tiene gustos y preferencias", explicó. Además, mencionó que el Municipio acompaña y apoya como se merece este día. Se aportarán todos los recursos tantos técnicos como materiales y humanos para que IMENIC y los padres puedan desarrollar las actividades que vinieron pensando durante todo el año. "Queremos que nos acompañen ese día, pero fundamentalmente durante todo el año. Es importante que no desvíen la mirada", cerró. Pons anunció estas actividades acompañada por las coordinadoras del área motor de IMENIC, Miriam y María de los Ángeles Fernández. Además, participó María Peralta, quien es madre de una alumna del instituto. Miriam Fernández detalló cuáles serán las actividades: habrá una clase de zumba para personas con movilidad reducida. Luego, el Taller de Comedia Municipal dirigido por Gustavo Dappiano presentará un fragmento de "Peter Pan". También habrá un paseo de artesanos y foods trucks, se llevará a cabo una pintada simbólica de una rampa, todos realizarán una caminata alrededor de la plaza y finalmente se compartirá la canción "Nuestro himno". Como gran cierre, se sumará el show musical de "Noche de solistas". "Invitamos a toda la comunidad a acercarse. Queremos poner en frente a los chicos. Con esta campaña ya hemos hablado de inclusión y accesibilidad y ahora ellos vienen al frente para mostrarse y mencionar cuáles son sus intereses", completó. Por otra parte, su colega María de los Ángeles Fernández destacó el acompañamiento del Municipio en la realización de esta jornada e informó que junto a los padres se presentaron algunos proyectos de ordenanza. Dos de ellos sobre la celebración y un tercero para poder contar con juegos adaptados en la Plaza Italia. "El Municipio nos acompaña responsablemente. Sin embargo, en la sociedad la inclusión costó y continúa costando. Por ello, organizamos este tipo de campañas. La intención es que la sociedad pueda mirar a las personas con parálisis cerebral. Es importante ponerse en el lugar de otro y darle el espacio que tanto necesita", cerró Fernández. Para concluir, María Peralta mencionó que "la sociedad no siempre se compromete. En muchos casos hay una mirada compasiva sobre ellos. Algo que a nosotros como padre nos afecta." "Por eso – concluyó- impulsamos estas campañas para que todos entiendan que esa mirada no es la adecuada porque ellos tienen los mismos gustos e intereses que cualquier otra persona".

