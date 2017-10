Como visitantes, cayeron 7-0 y sumaron su segunda caída en fila.

Por la séptima fecha del Torneo de Primera B del fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió el sábado por 7-0 como visitante frente a Lanús, equipo que está invicto y marcha en la segunda posición del campeonato.

Fue la segunda derrota consecutiva de las Auria-zules, que el jueves habían caído 1-0 como locales frente a Comunicaciones en un partido pendiente de la cuarta jornada.

De esta manera, las dirigidas por Mario Giménez siguen con 7 puntos en el torneo y se ubican ahora en la 12ª posición.

Ante Lanús, las chicas de Puerto Nuevo formaron con Jaqueline Schmidt; Eliana Monzón, María Rodríguez, Patricia Carballo, Milagros Soria; Samanta Martín, Daniela Polieri, Manuela Cardozo, Andrea De Césare; Marina González y Marisa González.

Además, por esta 7ª jornada también jugaron SATSAID 3-4 Real Pilar; Liniers 2-2 Almirante Brown; Comunicaciones 3-1 Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia 1-1 Deportivo Español; e Independiente 4-0 Racing Club.

En tanto, Atlético Pilar vs Camioneros; Deportivo Merlo vs Luján; y Lima FC vs Defensores del Chaco fueron suspendidos por las lluvias que cayeron en la madrugada del domingo.

El próximo compromiso de las Auriazules será nuevamente como visitante, esta vez frente a Almirante Brown por la octava fecha del certamen.