La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/oct/2017 Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Argentino de Merlo con la idea de seguir creciendo









COMENZÓ LA SEXTA Ayer, con dos partidos, sr puso en marcha la sexta fecha del torneo. Juventud Unida sorprendió 3-2 como visitante al escolta Central Ballester, mientras que Yupanqui igualó 1-1 como local ante Victoriano Arenas. En tanto, hoy también juegan: Muñiz vs Lamadrid: Deportivo Paraguayo vs Lugano; Claypole vs Liniers; Atlas vs Argentino de Rosario; y Centro Español vs Real Pilar Por la sexta fecha, el Auriazul expone su invicto desde las 15.30 horas en el Carlos Vallejos ante el equipo que lo precede en la tabla y con la posibilidad de convertirse en escolta del líder Lamadrid. Luego del triunfo conseguido ante Muñiz el pasado sábado, Puerto Nuevo tendrá hoy un duro examen que le permitirá medirse ante uno de los grandes candidatos al ascenso que tiene la Primera D. Es que desde las 15.30 horas recibirá la visita de Argentino de Merlo en el estadio Carlos Vallejos en un partido correspondiente a la sexta fecha y que contará con el arbitraje de Franco Acita."Y será un duelo de dos equipos que están tratando de afirmarse en la lucha por los primeros puestos. El equipo de nuestra ciudad está quinto con 9 puntos, producto de dos victorias y tres empates. Mientras que Argentino se ubica cuarto con 10 unidades, luego de tres triunfos, un empate y una derrota. De hecho, una victoria podría dejar a cualquiera de loa dos equipos como escolta del líder Lamadrid. En Puerto Nuevo, el DT "Bocha" Hernández no definió la formación titular porque varios jugadores arrastran molestias físicas, como Raúl Colombo, Maximiliano Díaz y Germán Águila. Entonces, una probable alineación sería: Rodrigo Ponce de León; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Paulo Boumera, Sergio Robles o Joaquín Montiel; Octavio Abalos, Kevin Redondo, Maxi Díaz o Pablo Sosa, Sosa o Pablo Godoy; Michel Bustamante y Germán Águila u Orlando Sosa.

Cancha de Puerto Nuevo. Imagen ilustrativa. Foto: Twitter. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 31: En 30 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, Arg. de Merlo logró 17 victorias y empataron 8 encuentros. El cuadro Auriazul convirtió 36 goles, en tanto que la Academia del Oeste marcó 65. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 15 veces: Puerto ganó 3 partidos (14 goles), Argentino obtuvo 6 victorias (25 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO: jugaron 15 veces: Puerto logró 2 victorias (22 goles), Argentino triunfó en 11 ocasiones (40 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue hace 18 años, el Miércoles 2 de Junio de 1999, por la 1º fecha del Torneo "Clausura" del Campeonato de 1º "D", temporada 1998-1999. PUERTO NUEVO 1 ARG. DE MERLO 1 Goles de Marcelo Pasquet para el equipo Campanense, Ariel Wendler, el gol del conjunto de Argentino. Arbitraje de Alejandro Derevnin, quién expulsó a los 41´ de la primera etapa a Walter Barrios de Puerto Nuevo, por juego brusco. Lo insólito de este partido es que la recaudación ascendió a $ 11, mientras que el operativo policial costó $ 600 (30 efectivos), cifra abonada por los dirigentes. Originalmente el operativo iba a ser de 49 efectivos ($ 1000) cifra que Puerto Nuevo no podía abonar, corriéndose el riesgo de ser suspendido. Finalmente se llegó a un acuerdo 2 horas antes del partido para reducir la presencia a 30., destacándose la escasa concurrencia de público por tratarse de un día laboral. Este partido originalmente se iba a disputar el Domingo 28 de Marzo de ese año a las 11 hs de la mañana, pero se suspendió por no contar con el gran operativo policial requerido por considerarlo partido de riesgo. Una semana antes, Argentino había enfrentado a Fénix en cancha de Villa Dálmine y la parcialidad que se había acercado hasta Campana había provocado incidentes. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el Miércoles 24 de Octubre de 2012, Primera Etapa de la Copa Argentina. ARG. DE MERLO 1 PUERTO NUEVO 3 Goles de Maximiliano Zerbini en 2 ocasiones y Mauro Danevitch para el cuadro Auriazul, Sergio Alvarez el descuento de Argentino. Arbitraje de Juan Pafundi, quién expulsó a Andrés Siena por juego brusco y a Federico Chiacchiara por cometer falta como último recurso, ambos jugadores de Argentino de Merlo. APOSTILLAS: Con su última victoria por Copa Argentina, Puerto Nuevo puso fin a una racha adversa de 22 partidos sin poder ganar frente a Argentino de Merlo, con 7 empates y 15 derrotas. Ahora acumula 2 encuentros sin derrotas, con un triunfo y un empate. La última derrota se produjo el Sábado 5 de Septiembre de 1998, por la 1º fecha del torneo "Apertura" del Campeonato de 1º "D", temporada 1998-1999, por 3 a 1, goles de Maximiliano Cóceres, Alejandro Centurión y Pablo Romero para la Academia del Oeste, descontando Mariano Tamburini para el conjunto Portuario, quién lo había puesto en ganancia transitoriamente. Como local, acumula 11 encuentros sin triunfos, con 6 empates y 5 derrotas. El último triunfo en esta condición se remonta al Sábado 5 de Julio de 1980, hace 37 años, por 1 a gol, gol convertido por Miño. MAXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Oscar Rodríguez 8, Sodero 3, Fillopsky 3, Canale 2, Silvero 2, Maximiliano Zerbini 2. MAXIMOS GOLEADORES DE ARGENTINO DE MERLO: Ojeda 5, Bethovart 4, O. Cardozo 3, Cattáneo 2, Delgado 2, Hugo Vilchez 3, Chaile 2, Albornoz 2, Castillo 2, Cabuche 2, Pereyra 2, Pablo Romero 2.

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/uUa6FIG4iV PUERTO NUEVO TV - Programa Nº 1 26-09-2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 4 de octubre de 2017

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Argentino de Merlo con la idea de seguir creciendo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: