ENCUENTRO Nº 31: En 30 partidos, Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones, Arg. de Merlo logró 17 victorias y empataron 8 encuentros. El cuadro Auriazul convirtió 36 goles, en tanto que la Academia del Oeste marcó 65. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 15 veces: Puerto ganó 3 partidos (14 goles), Argentino obtuvo 6 victorias (25 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ARGENTINO: jugaron 15 veces: Puerto logró 2 victorias (22 goles), Argentino triunfó en 11 ocasiones (40 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Fue hace 18 años, el Miércoles 2 de Junio de 1999, por la 1º fecha del Torneo "Clausura" del Campeonato de 1º "D", temporada 1998-1999. PUERTO NUEVO 1 ARG. DE MERLO 1 Goles de Marcelo Pasquet para el equipo Campanense, Ariel Wendler, el gol del conjunto de Argentino. Arbitraje de Alejandro Derevnin, quién expulsó a los 41´ de la primera etapa a Walter Barrios de Puerto Nuevo, por juego brusco. Lo insólito de este partido es que la recaudación ascendió a $ 11, mientras que el operativo policial costó $ 600 (30 efectivos), cifra abonada por los dirigentes. Originalmente el operativo iba a ser de 49 efectivos ($ 1000) cifra que Puerto Nuevo no podía abonar, corriéndose el riesgo de ser suspendido. Finalmente se llegó a un acuerdo 2 horas antes del partido para reducir la presencia a 30., destacándose la escasa concurrencia de público por tratarse de un día laboral. Este partido originalmente se iba a disputar el Domingo 28 de Marzo de ese año a las 11 hs de la mañana, pero se suspendió por no contar con el gran operativo policial requerido por considerarlo partido de riesgo. Una semana antes, Argentino había enfrentado a Fénix en cancha de Villa Dálmine y la parcialidad que se había acercado hasta Campana había provocado incidentes. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el Miércoles 24 de Octubre de 2012, Primera Etapa de la Copa Argentina. ARG. DE MERLO 1 PUERTO NUEVO 3 Goles de Maximiliano Zerbini en 2 ocasiones y Mauro Danevitch para el cuadro Auriazul, Sergio Alvarez el descuento de Argentino. Arbitraje de Juan Pafundi, quién expulsó a Andrés Siena por juego brusco y a Federico Chiacchiara por cometer falta como último recurso, ambos jugadores de Argentino de Merlo. APOSTILLAS: Con su última victoria por Copa Argentina, Puerto Nuevo puso fin a una racha adversa de 22 partidos sin poder ganar frente a Argentino de Merlo, con 7 empates y 15 derrotas. Ahora acumula 2 encuentros sin derrotas, con un triunfo y un empate. La última derrota se produjo el Sábado 5 de Septiembre de 1998, por la 1º fecha del torneo "Apertura" del Campeonato de 1º "D", temporada 1998-1999, por 3 a 1, goles de Maximiliano Cóceres, Alejandro Centurión y Pablo Romero para la Academia del Oeste, descontando Mariano Tamburini para el conjunto Portuario, quién lo había puesto en ganancia transitoriamente. Como local, acumula 11 encuentros sin triunfos, con 6 empates y 5 derrotas. El último triunfo en esta condición se remonta al Sábado 5 de Julio de 1980, hace 37 años, por 1 a gol, gol convertido por Miño. MAXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Oscar Rodríguez 8, Sodero 3, Fillopsky 3, Canale 2, Silvero 2, Maximiliano Zerbini 2. MAXIMOS GOLEADORES DE ARGENTINO DE MERLO: Ojeda 5, Bethovart 4, O. Cardozo 3, Cattáneo 2, Delgado 2, Hugo Vilchez 3, Chaile 2, Albornoz 2, Castillo 2, Cabuche 2, Pereyra 2, Pablo Romero 2.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Arg. de Merlo

Por Gustavo Belsué

