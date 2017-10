La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Presentan dos nuevos drones para evitar hechos delictivos de los ”tira piedras”







Fueron adquiridos con el propósito de visualizar los predios despoblados linderos a las rutas y espacios que el actual sistema de monitoreo no cubre. El Intendente destacó la importancia de sumar tecnología para reforzar la labor del Municipio en seguridad. El intendente Sebastián Abella presentó ayer la nueva estación con dos drones de alta tecnología con el propósito de monitorear la ciudad, y así reforzar las acciones de prevención y seguridad que viene encarando el Municipio. Estos nuevos dispositivos serán utilizados por personal de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, principalmente para evitar hechos delictivos conocidos como "tira piedras" ya que a través de las cámaras infrarrojas permitirá visualizar predios despoblados linderos a la ruta y espacios que la actual red de cámaras de monitoreo público no alcanzan, y filmar tanto de día como de noche. Además, son resistentes al agua de lluvia. De esta manera, el jefe comunal; el presidente del HCD, Sergio Roses; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano; y su par de Modernización, Marina Sánchez, hicieron hincapié en la importancia de incorporar tecnología de punta para reforzar la labor del Municipio en materia de seguridad en los corredores de Ruta 6 y Panamericana. Además, Abella mencionó que "a través de esta gran inversión, los vecinos podrán vivir más seguros, como así también la Justicia recibirá más y mejores herramientas de investigación para esclarecer hechos". "A partir de una vista aérea de la ciudad en formato real se podrá acceder fácilmente a aquellos lugares que los vehículos no pueden ingresar a patrullar", resaltó el Intendente. Desde la Secretaría de Modernización, el director General de Infraestructura Tecnológica, Cristian Pacheco, detalló que "es el último equipo que la empresa sacó al mercado. Tiene protección ante interferencias, se puede operar bajo lluvia en una emergencia. Las cámaras que posee son de alta calidad, incluso de noche. Trabajan con el calor que emite una persona, un auto o cualquier objeto y tiene una autonomía de 30 y 35 minutos." Roses, en tanto, celebró la llegada de estos nuevos dispositivos ya que "se suman a las otras herramientas que posee la Secretaría, tales como el sistema de cobertura de cámaras, las lectoras de patentes, y ahora la cobertura aérea que actuará preventivamente o durante de algún delito, como así también para la investigación." A su vez, remarcó que con la implementación de nuevas herramientas en materia de seguridad, la prueba documental a la justicia aumentó un 400%. Personal del CIMoPU se está capacitando para manejar este tipo de vehículos. Una vez finalizado el curso, obtendrán el certificado habilitante de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). "Esta adquisición fue consensuada con la fiscal General Liliana Maero ya que contribuye a la validez de un allanamiento de urgencia ante el artículo del código de procedimiento Nº 222 que indica que cuando se tenga en vista a un sujeto en fuga por algún medio, se podrá ingresar al domicilio donde se esconda para detener al delincuente", enfatizó Milano.

El intendente Abella presentó la nueva estación con dos drones de alta tecnología junto a roses y milano. Prevención: Suman dos nuevos drones para evitar hechos delictivos de los "tira piedras". Fu... https://t.co/qh07kZgx9B #Noticias — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de octubre de 2017 Vidal llega a Campana para destruir armas Supervisará hoy en Scrap la trituración de armas de fuego. Hoy, la gobernadora María Eugenia Vidal estará arribando a nuestra ciudad para supervisar la destrucción de un nuevo contingente de armas en SCRAP, la empresa chatarrera del Grupo Techint. Vidal llegará por la mañana. Se desconoce si lo hará acompañada por ministros provinciales o incluso por la titular de la cartera de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien ya vino en más de una oportunidad por el mismo tema. El que también se hizo presente aquellas veces fue Emilio Burzaco, secretario de Seguridad, junto con la directora del exRenar, Natalia Gambaro. El procedimiento de destrucción, el único método que garantiza que las mismas no puedan ser utilizadas en un futuro, comprende dos etapas: una de trituración, y otra de fundición, donde se convierten los metales en hierro fundido mediante la utilización de un horno de alta temperatura. Luego se transforma en materia prima para la fabricación de acero. Junto a la ministra @PatoBullrich en la destruccion de armas de fuego ilegales. Un país sin armas, es un país más seguro. pic.twitter.com/FQWm1ppBtZ — Sebastian Abella (@SebaAbella) 5 de octubre de 2017

Presentan dos nuevos drones para evitar hechos delictivos de los ”tira piedras”

