Amenaza de bomba en el Colegio Anibal Di Francia

Un delito que tiene de 2 a 6 años de prisión Las amenazas de bomba son más frecuentes de lo que se cree. Sólo durante septiembre último, hubo alrededor de 900 a escuelas de toda la Provincia de Buenos Aires. Por los recursos movilizados que implican, se estima que cada una le cuesta al Estado un promedio de $25 mil, sin contar las horas de clase caídas. Hace pocos días lograron identificar y arrestar a un joven de 19 años quien realizó una amenaza al colegio Sofía Barat, de Castelar. Se lo acusa de Intimidación Pública: la pena es de 2 a 6 años de prisión. Fue ayer a la mañana. Se evacuó a más de 300 alumnos. Intervino Policía, Bomberos, Defensa Civil y el Escuadrón Antibombas. La llamada la recibió Sandra Hernández, a cargo de la recepción del colegio, alrededor de las 10 de la mañana de ayer. "Era una voz de hombre, adulto. Fue muy breve. Dijo que había un artefacto explosivo en el colegio y cuando le dije que le iba a pasar con la dirección, cortó". Ni bien fueron alertadas, las autoridades del colegio ordenaron evacuar el edificio y llamaron a la policía: automáticamente se cortó la calle, se hicieron presentes los bomberos y también Defensa Civil. "Esto no es aislado: me dicen que hay otras 5 amenazas más por toda la provincia", confió uno de los uniformados. Los chicos, más de 300, fueron concentrados en el gimnasio del establecimiento que queda justo enfrente del colegio y retirados sus padres, mientras eran registrados en una planilla. Todo había sido desarrollado en menos de una hora, y todavía faltaba a intervención del Escuadrón Anti Bombas de Tigre que, como era de esperar, confirmó la falsa alarma. "No podemos arriesgarnos, ante un llamado así, tenemos que llamar a la policía y evacuar a como dé lugar", se lamentaba la directora Pía Biscotti.

Fue ayer a la mañana. más de 300 alumnos debieron ser evacuados del establecimiento.



ANTE LA AMENAZA, LA ESCUELA DESPLEGÓ UN DISPOSITIVO DE EVACUACIÓN SUMAMENTE EFECTIVO: SIN ALERTAR A LOS ADOLESCENTES, FUERON TRASLADADOS AL GIMNASIO (EN FRENTE) PARA LUEGO LLAMAR A LOS PADRES PARA QUE LOS RETIREN

