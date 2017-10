La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Un campanense fue víctima cibernética de la grieta







Se llama Mauro Topa, y fue acusado falsamente en las redes de agredir a periodistas durante la marcha del domingo realizada en Buenos Aires y que pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado. "Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, hago responsable a estos difamadores", advirtió en su muro. A pocas horas de finalizada la marcha del domingo pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, nuestro vecino Mauro Topa comenzó a vivir una pesadilla electrónica al ser sindicado como uno de los agresores de los movileros de C5N, Crónica y A24. Así, las redes sociales se inundaron con comentarios que afirmaban que el autor de las mismas era un tal "Martín Topa" y quien era miembro de "La Cámpora" de Zárate-Campana. Al poco tiempo la versión mutó a "Mauro Topa", nuestro vecino quien, a simple vista, ni siquiera se parece al agresor fotografiado durante la marcha. La acusación se viralizó de tal forma que logró inquietar a Topa, pero su indignación llegó al límite cuando no sólo se difundían fotos suyas, sino también algunas donde estaba con sus hijos y su esposa. "Ni siquiera –comentó a La Auténtica – milito en La Cámpora. No estoy con ninguno de los dos bandos. El domingo a la noche y el lunes fue impresionante. Son fanáticos no tontos: me insultaban, pero no llegaron a amenazarme. Y cuando publicaban las fotos donde estoy con mi familia, les borraban la cara". "Están circulando fotos mías y de mi familia acusándome de ser el autor de las agresiones a periodistas el domingo en la marcha por Santiago Maldonado. Así como tienen tiempo para publicar pavadas, tómense uno más y verifiquen quien es el verdadero culpable y tengan en cuenta que está la justicia para juzgar a las personas me putean por mensaje privado y no son capaces de responder cuando los encaro. Eso da claras muestras de la poca valentía que tienen y se esconden detrás de un perfil de Facebook. Ahora también ponen fotos de mis hijos. Hasta acá llegaron. Voy a hacer todo lo que tenga legalmente a mano para ponerlos en el lugar que les corresponde y dejo por este medio asentado que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, hago responsable a estos difamadores", publicó nuestro vecino en su muro y las cosas, aparentemente, volvieron a su cauce.

