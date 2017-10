La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Reinaugurán mañana viernes el monumento al Primer Automóvil Argentino

El auto que cruzó el Océano Atlántico











DON MANUEL IGLESIAS

El monumento al "mataperros" cobra nuevo brillo. Luego de su restauración, este viernes al mediodía reinauguran eI monumento al Primer Automóvil Argentino. Participarán del acto autoridades de Vila de Cruces, el pueblo gallego que vio nacer a Don Manuel Iglesias. Fue el 25 de noviembre de 1973, bajo la administración de Calixto Dellepiane, que fue inaugurado en la plaza Eduardo Costa el monumento al Primer Automóvil Argentino y a su creador, Don Manuel Iglesias. El paso del tiempo y varios ataques vandálicos no sólo habían desmejorado su aspecto general, sino que incluso habían sido mutiladas algunas de sus partes. Luego de un cuidado trabajo de restauración, mañana al mediodía, será reinaugurado junto a la presencia de autoridades del Municipio de Vila de Cruces, tierra que vio nacer a Manuel Iglesias en 1870. Ahí mismo, a mediados del año pasado, se realizó la inauguración oficial de otro monumento que también rinde homenaje al primer automóvil argentino. La réplica fue creada por el artista campanense Walter Melo, quien viajó hasta Vila de Cruces con el apoyo financiero del municipio local para poder participar de su inauguración. EL ROTARY Fue en el año 1971 que el Ing. Arnaldo Lucius, director de la Instituto Americano de Motores, rescata las piezas básicas que conservaba Juan Carlos Iglesias (hijo de Don Manuel) en su casa de Villa Ballester. Ambos eran profesores del Instituto, y socios del Rotary Club de Belgrano de Buenos Aires, quienes encuentran eco entre los socios del Rotary de Campana para realizar las averiguaciones y confirmar la historia con testigos vivientes: no sólo se supo que el auto artesanal rodó por las calles de Campana, sino que incluso llegó a apodárselo "el mata perros", por ejemplo. O que hubo que voltear una pared de la casa de Colón 226, porque Don Iglesias no tenía cómo sacar a la calle su creación. Así, los miembros de Rotary Campana –presididos por Alejandro Cacciabue- impulsan la conformación una Comisión Pro Monumento que termina inaugurándolo el día 25 de Noviembre de 1973. Ese mismo día, Juan Carlos Iglesias puso en marcha una réplica auténtica del auto de su padre, y dio varias vueltas a la Plaza Eduardo Costa. El siguiente paso, fue solicitar al entonces Diputado provincial Julio Armesto la presentación de un proyecto por el cual el día 2 de Octubre de 1975 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires instituyó por ley 8501/75 el último domingo del mes de Noviembre, como "Día del Automóvil Argentino", y a Campana como su Cuna. El hecho dio pie a la fiesta que se organiza anualmente en nuestra ciudad. Otros hitos que acompañan la historia del "mataperros" son, por ejemplo, la creación del Club 1er Automóvil Argentino Manuel Iglesias, fundado el 24 de Agosto de 1984; y la construcción para el centenario de una nueva réplica para ser rodada en fiestas y eventos promocionales; mientras que el auto reconstruido a partir de las piezas originales, es preservado en el museo de la ciudad.

El monumento al 1º automóvil argentino se reinaugurará este viernes DON MANUEL Manuel Iglesias nació en Carbia, una parroquia del municipio de Vila de Cruces, el 22 de enero de 1870. Arribó a nuestro país en 1884 e inmediatamente comienza a trabajar en una chacra de la localidad bonaerense de San Isidro. Poco tiempo después se traslada a San Martín con una carta de presentación escrita por sus padres y un amigo le da albergue y trabajo en una carpintería donde rápidamente aprende el oficio. A los 26 años se casa con María Mantellini, con quien tiene 13 hijos. En 1889 ingresa al Departamento de Ingeniería de los talleres ferroviarios del FCCA de San Martín donde toma contacto con la tecnología de punta en ese momento vinculada a la máquina de vapor para uso ferroviario. Completa su formación de mecánico con la lectura de revistas y libros de física y mecánica. En sus ratos libres construye un torno a pedal y con este, parte del mobiliario del dormitorio y comedor de su casa. A fines del siglo XIX logra comprar su primer motor a explosión con el que realiza las primeras experimentaciones. Poco tiempo después pide el pase a Campana, ingresando al departamento de coches y vagones del FCCA. Se instala con su familia en la casa de Colón nº 226 de esa ciudad. Influenciado por las notas sobre automóviles y aviones publicados por la revista Caras y Caretas, surge en Iglesias la idea de construir su propio automóvil. Finalmente, el 20 de noviembre de 1907, luego de cuatro años de intensa construcción, Iglesias, junto a su esposa que ese día cumplía 26 años, recorrió con su auto las polvorientas calles de Campana ante el alboroto y asombro de sus vecinos. Don Manuel Iglesias falleció en San Martín el 15 de enero de 1955, ignorando por completo la trascendencia de su obra. UN EMBAJADOR QUE VENDE A CAMPANA Dado que Don Manuel Iglesias era gallego, la réplica del primer automóvil estará presente este sábado 7 en la Av. De Mayo durante el evento Buenos Aires celebra a Galicia. Se trata de un stand que montará la Municipalidad de Campana para promocionar al Museo del Automóvil, a la ciudad propiamente dicha en términos turísticos, y a la Fiesta del 1er. Automóvil que tendrá lugar en Noviembre. "Venimos de una experiencia muy exitosa en la Rural. Luego de nuestra presencia con el Primer Automóvil Argentino en el Salón del Automóvil de junio pasado, fue notable cómo aumentó la cantidad de turistas que visitan Campana los fines de semana. Lo medimos por la concurrencia al Museo del Automóvil", explicó la Directora de Turismo, Florencia Ortiz.

Un embajador que vende a Campana HERMANADAS Fue en 2003 cuando por boca de uno de sus nietos, Juan Carlos Iglesias Pelliza, el entonces alcalde de Villa de Cruces tomó conocimiento de la obra de Manuel Iglesias. Y consideró que su ciudad se hermanara con Campana era un justo homenaje no sólo a aquel gallego soñador, sino que también era una forma de destacar el esfuerzo de todos los gallegos que se dispersaron por el mundo en busca de un destino mejor. Como gesto inicial del hermanamiento, el profesor Juan Carlos Iglesias Pelliza ofrendó el acto en memoria de su padre Juan Carlos, por haber dedicado su vida a difundir la existencia del primer automóvil argentino, y ser el responsable de que se conservara funcionando hasta nuestros días. En aquella oportunidad, el nieto de Manuel Iglesias expresó su sentir manifestando: "por más que 10.000 kilómetros separen Campana de Villa Cruces, y que hay también un océano de por medio, hoy el automóvil lo ha cruzado."

Monumento en Vila de Cruces, inaugurado en julio de 2016



Reinaugurán mañana viernes el monumento al Primer Automóvil Argentino

El auto que cruzó el Océano Atlántico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: