La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Primera D:

LAMADRID NO AFLOJA La Primera D tiene un único líder: Lamadrid. El Carcelero volvió a ganar ayer, esta vez 2-0 sobre Muñiz como visitante y no sólo cosechó 16 de los 18 puntos que disputó (Puerto Nuevo fue al único al que no pudo ganarle), sino que además sigue sin recibir goles en estas primeras seis fechas. Como único escolta quedó Argentino de Merlo (13) luego de su triunfo en Campana, mientras que más atrás quedaron Central Ballester y Liniers (11). Los resultados que dejó esta sexta fecha fueron los siguientes: Yupanqui 1-1 Victoriano Arenas; Central Ballester 2-3 Juventud Unida; Muñiz 0-2 Lamadrid; Puerto Nuevo 1-2 Argentino (M); Deportivo Paraguayo 3-1 Lugano; Claypole 1-1 Liniers; Atlas 1-0 Argentino (R); y Centro Español 0-1 Real Pilar. La séptima fecha se jugará entre sábado y lunes y tendrá la siguiente programación: Sábado: Argentino de Rosario vs Claypole; y Juventud Unida vs Yupanqui. Domingo: Lamadrid vs Centro Español y Argentino de Merlo vs Muñiz. Lunes: Real Pilar vs Atlas; Liniers vs Central Ballester; Victoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo; y Lugano vs Puerto Nuevo.

Por la sexta fecha, el Auriazul cayó 2-1 como local y sufrió su primera derrota del campeonato. El lunes visitará a Lugano. En un partido deslucido, que a pesar de ello ofreció tres goles en los primeros 20 minutos, Puerto Nuevo perdió ayer 2-1 como local frente a Argentino de Merlo por la sexta fecha de la temporada y, de esa manera, se quedó sin invicto en el campeonato de la Primera D. El Auriazul llegó a este encuentro con dos victorias y tres empates en cinco presentaciones y ante el elenco de Merlo Norte se jugaba la posibilidad de ser el único escolta del líder Lamadrid. Sin embargo, fue Argentino el que se quedó con los tres puntos y se convirtió en el más inmediato perseguidor del Carcelero, que ayer volvió a ganar (2-0 a Muñiz) y, hasta el momento, los únicos dos puntos que resignó en la temporada fueron los del empate sin goles en el Carlos Vallejos. Quizás, en ese aspecto esté lo más doloroso de la derrota de Puerto Nuevo: en el fin del invicto y en esa posibilidad de verse bien arriba en la tabla de posiciones (con 9 unidades se mantiene en la quinta ubicación, a siete puntos del líder Lamadrid). Después, perder ante uno de los grandes candidatos al ascenso está dentro de las probabilidades más lógicas. Aunque ello no debe anular el análisis de la actuación del equipo de Carlos Hernández. Es que al Auriazul le faltaron variantes en el segundo tiempo para ir en busca del empate. Por eso, apenas generó dos chances en el complemento, y ambas con remates desde afuera del área. La lesión de Octavio Ábalos durante la primera parte lo dejó sin su hombre más vertical e incisivo en ataque y, entonces, Águila peleó en soledad ante los defensores visitantes, que lo fueron absorbiendo sin mayores sobresaltos. Igualmente, Argentino tampoco hizo grandes méritos como para argumentar su triunfo. Acertó en sus dos primeras llegadas al área de Ponce De León y después supo pelear el partido en un terreno de juego duro y desparejo que en esta oportunidad sumó al viento como otro escollo más para el desarrollo del juego. Ahora, Puerto Nuevo deberá dar rápidamente vuelta esta página y pensar en su próximo compromiso, el lunes frente a Atlético Lugano. EL PARTIDO Entre los 11 titulares de Puerto Nuevo, "Bocha" Hernández realizó una única modificación respecto al encuentro con Muñiz y fue obligada: el ingreso de Joaquín Montiel por el lesionado Raúl Colombo. Entonces, Antoni Rodríguez formó dupla central con Paulo Boumerá, mientras que Montiel marcó el lateral izquierdo. Después, la habitual formación de estas primeras fechas, nuevamente con Octavio Ábalos jugando por derecha. Y el inicio del encuentro dejó poco para analizar, porque en la primera que tuvo a disposición, el goleador del campeonato, Gastón Scisci, liquidó a Ponce De León y marcó el 1-0 a los 5 minutos. La respuesta del Auriazul no se hizo esperar: Ábalos enganchó de derecha al centro y filtró un pase que anticipó Maxi Díaz, quien fue derribado por Fassi en la medialuna del área cuando quedaba de cara al arquero. El tiro libre lo ejecutó Águila, pero pegó en la barrera y se fue al córner. De ese córner llegó un segundo tiro de esquina que derivó en la igualdad "Portuaria", luego que el propio Maxi Díaz capturara un rebote y definiera para poner el 1-1. Parecía que entonces el partido podía empezar a armarse. Porque Argentino proponía saltear líneas para tratar de aprovechar a Scisci y al paraguayo Duarte, mientras que Puerto Nuevo trataba de construir entre Bustamante y Díaz para aprovechar el desequilibrio de Ábalos y la presencia de Águila. Pero a los 19 se dio otro golpe en el encuentro. Porque una pelota parada frontal, que parecía no llevar demasiado inconvenientes al área de Ponce De León, fue peinada por Lucero (sin cambiarle la dirección) y como el arquero local quedó a mitad de camino, el balón ingresó lentamente por el segundo palo ante la incredulidad de la defensa y el propio portero. Nuevamente en desventaja, el Auriazul entendió que debía asumir responsabilidades y encontró otra vez en Ábalos a su mejor carta. Es que "Oti", jugando abierto por derecha, quedaba lejos de la línea de 3 de la visita y, entonces, aprovechaba los espacios. Incluso, a los 26, tomó un balón y fue enganchando de derecha al centro, jugó la pared con Pablo Sosa y luego de la devolución quedó mano a mano con el arquero Hansen ingresando al área por izquierda. Su definición no fue precisa y pegó en la parte externa de la red. Ese jugador perdió Puerto Nuevo a los 34 minutos, cuando después de un choque sufrió un esguince de rodilla. En su lugar, Hernández mandó a la cancha a Gustavo Roldán, quien no tiene la verticalidad de Ábalos. Y eso se notó en el planteo local. Por eso, la otra chance con la que contó el "Portuario" para alcanzar la igualdad en esa primera parte fue desde un tiro libre en la mitad de la cancha que ejecutó Boumerá. Con viento a favor, "Poli" le pegó largo y sorprendió a un arquero que debió retroceder de urgencia y tirar el manotazo. El balón impactó en el travesaño y en la continuidad de la jugada, Sosa cabeceó y Maldonado despejó sobre la línea del arco. Así, a pesar de las dificultades para jugar en el Carlos Vallejos, el primer tiempo se iba con tres goles y otras acciones de riesgo. Muy distinto sería el complemento, porque el trámite sería todavía más disputado y prácticamente sin situaciones de gol. Es que Argentino se defendió con más orden, aprovechando también que a Puerto Nuevo le faltó presencia en los metros finales, porque Sosa, Bustamante, Díaz y Roldán fueron posicionán-dose lejos de Águila, quien quedó aislado, luchando en soledad contra los tres centrales del equipo de Mariano De la Fuente. Encima, el Auriazul siguió volcando el juego hacia la derecha, pero sin Ábalos no encontró profundidad, porque Roldán y MacIntyre no prosperaron cuando buscaron verticalidad. Entonces, los dirigidos por Hernández dependieron demasiado de que Bustamante y Díaz encuentren pases entre líneas o pudieran romper la marca en el mediocampo. Por eso, Puerto Nuevo solo contó con dos ocasiones. Una fue de tiro libre, luego que Díaz fuera derribado en las inmediaciones del área. La ejecución de Águila fue buena, pero el balón salió algunos centímetros por sobre el travesaño. Y la otra fue bien gestada por el mediocam-po Auriazul y terminó con un remate cruzado de Díaz que el arquero Hansen contuvo sin dar rebote. Poco más se vio en el complemento. Porque los de Merlo tampoco se animaron a mucho más y cuando buscaron, chocaron contra la firmeza de Boumerá. En tanto, lo dicho: al equipo de nuestra ciudad le faltó audacia y "desesperación" para tratar de inquietar más al visitante. Y tampoco mostró variantes ni tácticas ni de nombres (Hernández sólo realizó un cambio en el segundo tiempo y recién sobre los 34 minutos) como para torcer el destino del cotejo. Entonces, el pitazo final de Franco Acita encontró el festejo del lado visitante y la resignación del local. Igualmente, para Puerto Nuevo no hay nada para reprocharse: el inicio de esta temporada lo ha mostrado, tanto en los resultados como en el juego, mucho mejor de lo esperado. Ahora, claro está, el desafío es sostenerse. El próximo lunes ya tendrá revancha cuando visite a Atlético Lugano. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumera, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel; Octavio Abalos, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Ramiro Litardo, Luis Ibarra, Gustavo Roldan, Alexis Merlo, Nicolás Rodríguez y Pablo Godoy. ARGENTINO DE MERLO (2): Milton Hansen; Pablo Lucero, Diego Fassi, Nahuel Correa; Fernando Maldonado, Facundo Romero, Sergio Ocampo, Jonatan Duche; Andrés Echagaray; Diosnel Duarte y Gastón Scisci. DT: Mariano De la Fuente. SUPLENTES: Leandro Moreno,Alan Sherriff, Brian Alderete, Lucas Ledesma, Brian Ibáñez, Alan Salvador y Federico Selechia. GOLES: PT 5m Gastón Scisci (A), 9m Maximiliano Díaz (PN) y 19m Pablo Lucero (PN). CAMBIOS: PT 34m Roldan x Ábalos (PN). ST 7m Selechia x Duarte (A), 34m Merlo x Sosa (PN) y Alderete x Echagaray (A); y 41m Salvador x Duche (A). AMONESTADOS: Boumerá, Águila, Díaz y Sosa (PN); Lucero, Fassi y Echagaray (A). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Franco Acita.

Los jugadores dejan con tristeza el campo de juego. Sumaban dos victorias y tres empates.





DIFÍCIL. POR EL ESTADO DEL CAMPO Y EL VIENTO, MICHEL BUSTAMANTE LA TUVO MUY COMPLICADA PARA TRANSFORMARSE EN EL CONDUCTOR DE LOS AVANCES PORTUARIOS.





MARCA Y DESPLIEGUE. REDONDO CUMPLIÓ CON SU HABITUAL TAREA EN EL MEDIO.





AISLADO. TRAS LA LESIÓN DE ÁBALOS, EL JUVENIL ÁGUILA QUEDÓ MUY SOLO ARRIBA.



