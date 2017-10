La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Juegos Bonaerenses:

Campana se despidió de Mar del Plata con una cosecha total de nueve medallas







La delegación emprendió ayer el regreso tras una destacada actuación. Finalizó con cuatro de oro, tres de plata y dos de bronce. En el último día de competencia de los Juegos Bonaerenses 2017, la delegación campanense sumó cinco nuevas medallas alcanzando un total de nueve a lo largo de esta etapa final que se desarrolló en Mar del Plata. En la última jornada de competencia, el atletismo y el voley masculino hicieron crecer el medallero de la ciudad, alcanzando así 4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce en la cosecha final Iara Herrera en Pentatlón (Pruebas combinadas) y Juan Marquine en Salto en alto consiguieron dos nuevas medallas de oro. Mientras que Eliana Montenegro en Lanzamiento de martillo y Alison Olinik sumaron otras dos de plata. Todos estos atletas celebraron sus galardones junto a su entrenador Diego Marquine. Y el equipo de Voley Sub 18 dirigido por Rubén Rosales e integrado por Francisco Echeboury, Juan Pablo Zec, Gonzalo Michelón, Franco Masi, Jonás Ponzio, Ian Barranco, Ramses Cascu, Pablo González, Pedro Vettovalli y Fausto Bellanger logró alcanzar este miércoles el podio y quedarse con una de bronce. Las nuevas medallas se agregaron a las obtenidas por Luján Pérez (oro en Lanzamiento de martillo), Luisina Sosa (oro en Taekwondo), Julieta Rodríguez (plata en salto en alto, categoría Sub 14) y German Torres, de la Escuela de Discapacidad Municipal, en Velocidad (bronce). La delegación compuesta por más de 100 competidores que estuvo acompañada por el Municipio a través de la Dirección de Deportes y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo regresa a nuestra ciudad tras un excelente desempeño en el torneo más popular de la Provincia. "Solo tenemos palabras de agradecimiento y de felicitaciones para cada uno de los integrantes de esta delegación. Fue una enorme satisfacción ver el compromiso de los jóvenes y de los adultos mayores a lo largo de toda la competencia. Nos representaron de la mejor manera llenándonos de orgullo", comentó el director de Deportes, Gonzalo Patiño. Finalmente, Patiño destacó la labor de los profesores, entrenadores y acompañantes: "Su responsabilidad y esmero a lo largo del torneo nos permitieron disfrutar de una maravillosa estadía y vivir una agradable experiencia deportiva, pero también de inclusión social".

Juan martín Marquine (oro) y Alison Olinik (plata) celebraron junto sus medallas en atletismo.





EN EL PODIO. El equipo de Voley sub 18 del ccc logró una medalla de bronce.





DORADA EN PRUEBAS COMBINADAS. Lara Herrera subió a lo más alto del podio en pentatlón.



