La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Eliminatorias:

Argentina recibe a Perú en un partido decisivo







El Seleccionado debe ganar para que su clasificación al Mundial siga dependiendo de sí mismo. Jugará desde las 20.30 en La Bombonera. Sampaoli no confirmó la alineación titular. No será el partido más importante de los últimos años, pero se le parece demasiado. De aquella final ante Alemania en el Mundial 2014 a este encuentro frente a Perú por la anteúltima fecha de las Eliminatorias para Rusia 2018 ha corrido tanta agua debajo del puente que la Selección Argentina pasó de tener a mano la Copa del Mundo a sudar fuerte para intentar clasificarse a la próxima cita mundialista. "Estoy seguro y convencido que estaremos en el Mundial. Estoy muy confiado en estos futbolistas", dijo Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa previa al partido que se disputará esta noche, desde las 20.30 horas, en La Bombonera. Argentina debe ganar si quiere seguir dependiendo de sí misma para obtener su boleto a Rusia 2018. En caso de no hacerlo, quedaría obligada a vencer a Ecuador como visitante y esperar otros resultados. En ese contexto se vislumbra un escenario de nervios y ansiedad que los jugadores tendrán que sobrellevar. Y que la dirigencia de la AFA decidió trasladar al estadio de Boca Juniors, relegando el Monumental de River Plate. En ese sentido, Sampaoli sostuvo que imagina un partido con Perú "con paciencia y calma", y agregó que Argentina será insistente de cara al cotejo. "Imagino a Argentina con mucha furia. Acá no se puede esconder la realidad de lo que somos. Mi sentir es que mañana Argentina saldrá con todo a buscar sin tener ningún tipo de temores en ningún aspecto", afirmó. El entrenador argentino probó diferentes formaciones en los últimos dos días y no están claro ni los nombres ni el sistema que utilizará esta noche frente a Perú. Aunque de acuerdo a lo visto en la última práctica, la formación sería: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Alejandro "Papu" Gómez, Ever Banega, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Darío Benedetto. Durante la conferencia de prensa previa al partido, Sampaoli evitó dar el once titular, pero aclaró que su estilo "es atacar todo el tiempo y jugar en campo rival". Y agregó que busca "jugadores que le den un servicio al otro, no anárquicos". "No buscamos un sistema, sino relacionar jugadores", sentenció. Esta anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana tendrá el siguiente programa para hoy: Bolivia vs Brasl (17.00); Venezuela vs Uruguay (18.00), Colombia vs Paraguay (20.30), Chile vs Ecuador (20.30) y Argentina vs Perú (20.30). Las posiciones están de la siguiente manera: 1) Brasil, 37 puntos; 2) Uruguay, 27 puntos; 3) Colombia, 26 puntos; 4) Perú, 24 puntos; 5) Argentina, 24 puntos; 6) Chile, 23 puntos; 7) Paraguay, 21 puntos; 8) Ecuador, 20 puntos; 9) Bolivia, 13 puntos; 10) Venezuela, 8 puntos.

NUEVE LOCAL. EL DELANTERO XENEIZE DARÍO BENEDETTO ASOMA COMO TITULAR PARA EL PARTIDO QUE SE DISPUTARÁ ESTA NOCHE EN LA BOMBONERA.



