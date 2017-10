La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Rubén Romano:

Romano expresó que "la distribución urbana de Campana requiere de un fuerte servicio de transporte y comunicación "

El candidato a concejal de Unidad Ciudadana sostuvo que "la dificultad para trasladarse en nuestra ciudad es una de las mayores demandas que recibimos de los vecinos de los barrios. Entendemos que es un servicio fundamental y que el Estado tiene que estar presente en su fortalecimiento y tenerlo como prioridad". Después de haber recorrido todos los barrios de la ciudad, con mateadas, caminatas y encuentros con vecinos, Romano expresa que "la distribución urbana de Campana requiere de un fuerte servicio de transporte y comunicación tanto desde el casco urbano a los barrios como interbarrial. Las dificultades para trasladarse es una de las mayores demandas que recibimos de nuestros vecinos, por eso le pedimos a los profesionales que se sumaron a nuestros equipos técnicos que evalúen nuestras propuestas y también el costo que conllevan". "Queremos proponer el trazado de nuevos recorridos troncales por las colectoras norte y sur hacia el centro y con paradas en los ingresos de cada uno de los barrios. Y que la distribución al interior de los barrios se realice con vehículos más pequeños, tipo trafic o minibus, que cuenten con fuerte subsidio estatal o incluso, estén a cargo del propio estado. Este mismo mecanismo de trazados troncales se replica para los barrios de la Ruta 6 y ex 12", explicó Romano. "Esto posibilitaría aumentar la frecuencia en los recorridos y reducir notablemente el tiempo del viaje, que hoy son la base de la insatisfacción de los vecinos usuarios del servicio". Además, Romano expresó "asumimos la responsabilidad de impulsar propuestas realizables, no especulamos con vender espejitos de colores que se destiñen el día después de las elecciones. Por eso esta propuesta, como muchas otras que estamos impulsando, la acompañaremos con análisis de costos y alternativas de financiamiento". Para finalizar, el candidato concluyó "creemos firmemente que el desarrollo de nuestra ciudad merece poner en debate los temas centrales que preocupan a la gente y cuando hayamos acordado sus soluciones, convertirlas en políticas de estado mediante un gran acuerdo que comprometa su realización, gobierne quien gobierne. Tenemos que trabajar sobre lo que nos separa. Y sin dudas, lo que nos une como vecinos es el amor por Campana". "Nosotros nunca le regalamos trabajo a nadie" Cristina Fernandez de Kirchner le respondió al presidente Macri durante un acto en Lanús la acusación sobre lo que sucedía en su gobierno. El presidente Mauricio Macri había manifestado el martes pasado durante un acto en Bahía Blanca: "Lo que te hace feliz no es lo que te regalan, es lo que vos conseguís con tu propio trabajo". Cristina Kirchner, candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, aprovechó un discurso de campaña para responderle al mandatario: "Alguien debería decirle a este presidente empresario que los derechos no se regalan, se ejercen y se reconocen por parte del Estado. Nunca le regalamos trabajo a nadie. Al contrario, le reconocimos el derechos a todos a tener uno digno". Además, la ex presidenta aseguró que la situación del país empeoró desde que Macri se encuentra al mando del gobierno. "Hay un Estado, lo que pasa es que unos pocos se apropiaron para hacer sus negocios de las empresas privadas de ellos, de su familia, de sus amigos o sus socios", aseguró Cristina.



