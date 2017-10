La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/oct/2017 Cristina Fernandez de Kirchner: ”Nosotros nunca le regalamos trabajo a nadie”

La ex presidenta le respondió al presidente Macri durante un acto en Lanús la acusación sobre lo que sucedía en su gobierno.







El presidente Mauricio Macri había manifestado el martes pasado durante un acto en Bahía Blanca: "Lo que te hace feliz no es lo que te regalan, es lo que vos conseguís con tu propio trabajo". Cristina Kirchner, candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, aprovechó un discurso de campaña para responderle al mandatario: "Alguien debería decirle a este presidente empresario que los derechos no se regalan, se ejercen y se reconocen por parte del Estado. Nunca le regalamos trabajo a nadie. Al contrario, le reconocimos el derechos a todos a tener uno digno". Además, la ex presidenta aseguró que la situación del país empeoró desde que Macri se encuentra al mando del gobierno. "Hay un Estado, lo que pasa es que unos pocos se apropiaron para hacer sus negocios de las empresas privadas de ellos, de su familia, de sus amigos o sus socios", aseguró Cristina.



