Orgullo de padre

Juan Ghione le tomó juramento a su hija Mayra Ghione en la sede del Colegio de Abogados.

El martes por la tarde el concejal y candidato por el Frente 1 País, Juan José Ghione le tomó juramento a su hija Mayra como nueva matriculada del Colegio de Abogados Zárate Campana. "Se me quebró un poco la voz de la emoción, pero fue una hermosa idea que tuvo en ese momento el presidente de la institución, un amigo, Marcelo Fioranelli". Por su parte, Mayra, comentó: "Fue muy emocionante, por la jura en sí misma, pero también porque no sabía que me la iba a tomar mi papá". Le preguntamos a la flamante matriculada si se va a asociar con su padre: "No sé. Veremos qué me propone…" dijo con una pícara sonrisa. Por su parte, el Dr. Fioranelli, comentó: "Si bien es frecuente que una vocación se pase de padre a hijo, no lo es tanto que coincidan en el día de una jura. Fue un momento especial que vamos a recordar todos los que participamos de la ceremonia, especialmente, claro está, padre e hija".