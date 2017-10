Alejandra Dip





El guerrero, fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante. Conexión con la inteligencia superior, universal. Vibra sagrada. Energía de luz Kin guerrero 6 vibrando alto hoy en el tubo del calendario tzolkin, como autoguia. Energía fuerte que marca nuestro ritmo interno, energía que nos aporta la capacidad de poder seguir adelante a pesar de todo y de todos, a pesar que creamos que ya no se puede más. Este GUERRERO es un guerrero de LUZ, que va librando batallas espirituales y que tiene un escudo que lo protege, energía de alta inteligencia y capacidad de lucha, nos dice que no todo está perdido, y que podemos salir de esta situación y de otras por más malas que parezcan! Voluntad y coraje! Energía de cambio y de rápida adaptación (ya que la energía oculta es la serpiente, ágil, rápida, transformadora y adaptable). Esta frecuencia genera luchas, peleas y avances rápidos en todo lo que hagamos hoy, vibrando en nuestros ritmos internos, biorritmo y en la salud. Rige el hombro izquierdo ya no podemos escucharnos, respetar nuestros propios ritmos nuestras sensaciones internas, conectarnos con los que sentimos, se afecta esa zona y el corazón. Energía en sombra, nos puede predisponer a estar peleadores, discutidores, tercos, caprichosos, cuestionadores, Provocadores, en alerta de guerra y de dar el golpe. Así que a estar en positivo!! Día bueno para los negocios, proyectos y producción en general. Ayuda a organizar, planificar y poner cada cosa en su lugar. Acomodar, orden y limpieza, nos carga de energía en este día! Carpe diem!! Buen viernes para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/QJBtSOYYtx — alejandra dip (@turcadip) 6 de octubre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Guerrero 6 - Energía del Viernes 06/10/2017 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip

