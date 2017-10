La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/oct/2017 Triste actualidad











ALEGORIA: figura retórica que traduce una idea a imagen poética, de manera que haya correspondencia entre los elementos del término real y los de la imágen. Representación simbólica,metafórica de algo que no se puede exponer directamente por tener repercusiones adversas empleada frecuentemente enel cine, teatro y obras de arte. ALEGATO: defensa, argumento,prueba, razonamiento. ESTADO DE DERECHO: Libertad-Defensa de la vida. Tiene forma de copa invertida, suena metálicamente al golpear en su interior su pequeña pieza, empezando a manifestar el despertar. En las letras, el conocimiento existente en el espíritu humano. Son compañeras y compañeros que hablan y escriben de la luna, el sol y las estrellas, del río besado por el ceibo con sus flores rojas de verguenza, del mar y las montañas con sus brisas y sus nieves eternas, del surco y sus trigales y del amor; que busca el bien de los otros y también del propio. Es lindo hablar del amor. Yo amo, pero también hay que amar las espaldas rotas del hachero del monte y el del socavon por el oro en la montaña, del ruido e impurezas del galpón y la manipulación del oro negro en refinerías, sin olvidar al maestro y sus alumnos, al payamédico y la Cruz Roja tratando de aliviar el dolor humano. Y no olvidarse de nuestra historia: De San Martín en el cruce de los Andes, Lonkos Mapuches se ofrecieron de guías y a luchar mas de tres mil de ellos lo acompañaron y no los hijos de los terratenientes oligarcas ricos; dueños de las mejores tierras de Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán y Catamarca; entre otras. De Belgrano que dictó en guaraní el reglamento: igualdad, derechos a la tierra y eliminación del tributo a los treinta pueblos originarios en Misiones. A Castelli que en 1810 les habló en quechua y aymará a Indígenas charrúas y esclavos negros que lucharon por lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Y así llegamos a disfrutar en la actualidad de la necesaria democracia que nos merecemos y que intentan desvirtuar. Tuve entre mis manos el recorte de un diario del 1º de agosto de 2017 y lo dejé volar al viento, junto al polvo de mi querida ciudad de Campana. Ahora tengo entre mis labios la pregunta: ¿DONDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO? Todo bien. Pero seguimos sin saber nada de Maldonado.

Por Nisman ya ni pregunto. — Damián Mengual (@mengual_damian) 5 de octubre de 2017

