La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/oct/2017 En campaña

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

En las elecciones del 22 se vota por la renovación parcial de los cuerpos legislativo, sin embargo y como era de esperar, las dos listas más votadas en las PASO hacen grandes esfuerzos para polarizar la elección. En este contexto el principal slogan publicitario del gobierno es que los argentinos deberemos elegir entre pasado o futuro, refiriéndose al estado de bienestar, despectivamente rebautizado como populismo, como pasado y al modelo neoliberal como futuro. En el mismo sentido se podría decir que la disyuntiva es entre el centro-izquierda o la derecha-liberal o también si preferimos, que la redistribución del ingreso nacional es de arriba hacia abajo a de abajo hacia arriba. Aparte de que este slogan invita a no hablar del presente, estos dos modelos ya han sido probados más de una vez y alternativamente en nuestro país. A manera de ejemplos históricos podemos citar para el primer modelo los gobiernos del General Perón y los de los Kirchner y para el segundo la última dictadura cívico-militar, los gobiernos del menemismo y el de De La Rúa. Otro de los slogans utilizados para conseguir votos es "haciendo lo que hay que hacer" que se inscribe en el llamado pensamiento único, esto es convencer a los votantes de que hay un solo camino, no hay alternativas para gobernar, lo que equivale a la muerte de la política, no de la politiquería y que niega los conflictos sociales a los que hay que ocultar como sea, incluso a los palos si es necesario. Esta visión ideológica y antidemocrática supone que las decisiones de lo que hay que hacer las toman los que saben, en este caso "el mejor equipo de los últimos 50 años" y no la gente. Esta idea fue la que llevó a Francis Fukuyama a decretar el fin de la historia, sin prever que luego la historia lo pasó por encima. Con un gran sentido publicitario el oficialismo no dice con precisión como es la reforma laboral y previsional o hasta cuánto endeudará al país, o sea que es para ellos lo que "hay que hacer" y para que "juntos podemos". En plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri dijo en Bahía Blanca que "Lo que te hace feliz no es lo que te regalan, es lo que vos conseguís con tu propio trabajo." Resulta muy curioso que esto sea dicho estando tan cerca de festejarse el día de la madre y no tan lejos de las fiestas de fin de año. Si la gente le sigue creyendo al presidente, podemos estar frente a una feroz caída de las ventas y a lo que sería un gran aporte presidencial en la lucha por bajar la inflación. Eufórico el presidente agregó "Hoy Argentina está creciendo otra vez, pero tenemos que crecer 20 años.". Si bien Alfredo Le Pera escribió una vez "que 20 años no es nada.", es mucho tiempo para esperar una mejora en nuestras vidas, sobre todo para aquellos que ya dejaron de ser jóvenes. Esta columna se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?.

En campaña

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: