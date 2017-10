Perdió 1-0 como visitante y sigue sin poder ganar en la segunda fase. Mañana recibe a San Cirano "B" en un partido pendiente de la cuarta fecha. La Primera Damas del Campana Boat Club cayó el pasado sábado por 1-0 frente a Santa Bárbara "D" en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. El encuentro se disputó en Gonnet, donde Camila Ponsetti marcó el único tanto de la tarde. De esa manera, las dirigidas por Santiago Castaño siguen sin poder ganar en esta segunda fase (en la que se están jugando la permanencia en la Primera E) y apenas sumaron un punto en siete presentaciones. Por ello, ocupan la anteúltima posición de la tabla de la Zona 2 (Pucará "C" está último sin unidades). En la cima continúa con comodidad Liceo Naval "B", que el sábado perdió sus primeros dos puntos de esta segunda fase y ahora suma 16 unidades. Belgrano Day School, Almafuerte, y Club Universitario de Buenos Aires "B" son los escoltas con 11 puntos. Ante Santa Bárbara "D", el equipo dirigido por Santiago Castaño estuvo integrado Romina Guerrero (arquera); Agustina Ibáñez, Florencia Núñez, Vanesa Águila, Agustina Mayer (capitana); Camila Pérez Johanneton, Candela Corrata, Camila Tenembaum; María Eugenia Díaz, Damiana Pinto y Catalina Tapia. Luego ingresaron: Bárbara Brezzi, Melina Dabusti, Oriana Comuzzi y Julieta Dabusti. Esta séptima fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" registró además los siguientes resultados: Liceo Naval "B" 3-3 San Isidro Club "C"; Pueyrredón 3-1 Los Andes; San Cirano "B" 4-1 Pucará "C"´; Almafuerte 1-1 Club Universitario de Buenos Aires "B"; Belgrano Athletic Club 1-1 Belgrano Day School. La próxima fecha será la recuperación de la cuarta jornada, suspendida en su momento por lluvias. Y el Campana Boat Club estará recibiendo mañana sábado la visita de San Cirano "B" (con 7 puntos se ubica por encima del CBC) en la cancha "Héctor Tallón". Además, por esta fecha también jugarán: Universitario de Buenos Aires "B" vs. Santa Bárbara "D"; Pucará "C" vs. Belgrano Day School; Los Andes vs. Belgrano Athletic Club "C"; San Isidro Club "C" vs. Almafuerte; y Liceo Naval "B" vs. Pueyrredón. DIVISIONES JUVENILES Las divisiones inferiores del Campana Boat Club también enfrentaron a Santa Bárbara "D" el pasado sábado y consiguieron excelentes resultados: -Intermedia: victoria del CBC 4 a 2 (goles de Bárbara Brezzi -2-, Camila Bidegain y Oriana Comuzzi) -Quinta División: victoria 1 a 0 (Jorgelina Panica) -Sexta División: victoria 3 a 1 (María Luz Balerio Echeverría, Valentina Núñez y Fátima Tenembaum) -Séptima División: victoria 5 a 0 (Catalina Arrambide, Maria Luz Balerio Echeverría, Caterina Cinquini, Azul Montero y Valentina Núñez) -Octava División: victoria 8 a 2 (Milagros Cerutti -3-, Dana Corazzini Notari -3-, Guillermina Izzy y Gina Santa María) -Novena División: victoria 4 a 0 (Ana Paula Galiano Juroczko -2- y Milagros Gil -2-).

POR LA MÍNIMA. LAS CHICAS DEL CBC CAYERON 1-0 EN GONNET. EN TANTO, LAS DIVISIONES JUVENILES CONSIGUIERON MUY BUENOS RESULTADOS.



Hóckey sobre césped:

La Primera Damas del Boat Club cayó ante Santa Bárbara ”D”

