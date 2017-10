La jornada se abre con dos partidos. Como Villa Dálmine queda libre, hoy disputará un amistoso frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Esta noche se pondrá en marcha la cuarta fecha del campeonato del Nacional B con dos partidos. Por un lado, en Corrientes desde las 21 horas, Boca Unidos, que todavía no ganó en el certamen, recibirá a Deportivo Riestra, que todavía no perdió. Mientras que en Mendoza, desde las 21.30 horas, Independiente Rivadavia enfrentará a Instituto de Córdoba. Para Villa Dálmine será un fin de semana sin competencia oficial, dado que en esta cuarta fecha queda libre. Por eso, el plantel que conduce Felipe De la Riva se medirá hoy por la mañana frente a Racing Club en un amistoso que se disputará en el Cilindro de Avellaneda, aprovechando que los equipos de Primera División tampoco tienen actividad por la disputa de las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, los jugadores Violetas quedarán licenciados y retomarán los entrenamientos el próximo lunes, en lo que será el inicio de una "semana larga" que concluirá con la presentación el domingo 15 como visitante frente a Gimnasia de Jujuy (la delegación saldrá el sábado y se trasladará vía aérea al Norte argentino). Mientras tanto, a la espera de ese encuentro, Villa Dálmine seguirá de cerca una fecha con encuentros interesantes, especialmente en lo que se refiere a la lucha por la permanencia en la categoría. Es que, aunque todavía falte mucho para la definición de los descensos, son seis los que están en juego y el torneo apenas tiene una rueda. Por eso, cada partido vale mucho para esa lucha que, más allá del buen arranque Violeta, es el principal objetivo en Campana.

DOS QUE REPITEN. RENSO PÉREZ Y HORACIO FALCÓN YA ENFRENTARON A RACING EN EL AMISTOSO QUE DISPUTARON EN ENERO DE 2015, CUANDO EL VIOLETA SE PREPARABA PARA SU VUELTA AL NACIONAL B. NACIONAL B - FECHA 4 VIERNES - 21.00 horas: Boca Unidos vs Deportivo Riestra / Yamil Possi - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs Instituto / Pablo Díaz SÁBADO - 15.05 horas: Quilmes vs Los Andes / TV / Pablo Dóvalo - 15.30 horas: Brown (A) vs Agropecuario / TV / Pablo Echavarría - 16.00 horas: Aldosivi vs Almagro / Julio Barraza - 16.00 horas: Ferro vs Juventud Unida (G) / Bruno Bocca - 18.00 horas: All Boys vs San Martín (T) / TV / Hernán Mastrángelo DOMINGO - 15.30 horas: Guillermo Brown (PM) vs Flandria / Diego Ceballos - 16.00 horas: Mitre (SdE) vs Nueva Chicago / Luis Álvarez - 19.05 horas: Deportivo Morón vs Santamarina / TV / Nazareno Arasa LUNES - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Estudiantes (SL) / Sebastián Ranciglio - 21.05 horas: Sarmiento vs Gimnasia (J) / TV / Mariano González

