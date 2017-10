El encuentro, correspondiente a la 7ª fecha, se jugará en Tapiales desde las 15.30 con arbitraje de Agustín Knoth. Por la séptima fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo estará enfrentando el próximo lunes como visitante a Atlético Lugano en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que tendrá el arbitraje de Agustín Knoth (ya dirigió al Auriazul frente a Lamadrid en esta temporada). Para el equipo conducido por Carlos Hernández será la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida ante Argentino de Merlo y de volver a la senda positiva luego de perder ese invicto inicial de cinco encuentros (dos triunfos y tres empates en sus primeras cinco presentaciones). Y aunque jugar un lunes no es lo ideal para los jugadores de la Primera D (que en su mayoría tienen otros trabajos), el entrenador Auriazul tendrá así un día más para tratar de evaluar físicamente a su plantel luego del desgaste realizado frente a Muñiz el pasado sábado y, especialmente, frente a Argentino de Merlo el último miércoles. De hecho, esos dos encuentros le dejaron bajas muy importantes al "Bocha": Raúl Colombo salió lesionado ante Muñiz, mientras que Octavio Ábalos lo hizo frente a Argentino de Merlo. Ambos sufrieron sendos esguinces de rodilla y están siendo evaluados. Además, otros jugadores como Maximiliano Díaz, Germán Águila y Pablo Godoy arrastran sobrecargas musculares, por lo que seguramente Hernández aguardará hasta último momento para definir la alineación.

BUSCARÁ LA RECUPERACIÓN. EL AURIAZUL YA TIENE CONFIRMADO SU PRÓXIMO JUEGO. PRIMERA D – FECHA 7 SÁBADO - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Claypole / Lucas Brumer - 15.30 horas: Juventud Unida vs Yupanqui / Javier Delbarba DOMINGO - 15.30 horas: Lamadrid vs Centro Español / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Muñiz / Edgardo Kopanchuk LUNES - 15.30 horas: Real Pilar vs Atlas / Juan Pablo Loustau - 15.30 horas: Liniers vs Central Ballester / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Atlético Lugano vs Puerto Nuevo / Agustín Knoth Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/pFSPjVlW9r PUERTO NUEVO TV-PROGRAMA Nº 2 03-10-2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 6 de octubre de 2017

Primera D:

Puerto Nuevo fue programado para el lunes ante Lugano

