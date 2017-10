Nació un 14 de noviembre de 1960 en Beccar y aprobó todas sus materias como buen futbolista en su club de origen: Atlético San Miguel. El 28 de marzo de 1987 llegó con la citada entidad para enfrentar a Villa Dálmine en el torneo oficial de AFA de Primera "B". Fue en aquel elenco de Tallarico, Juan José Díaz, Veloso, Herrera y R. Ramírez; Parra, Arce y Zarchaski; Alday, Vidic y J. Ramírez, con la dirección técnica de Juan Carlos. Orsi. Esa tarde ganó el "Viola" por la mínima diferencia (1-0) con gol a los 15 minutos del segundo tiempo de José Horacio "Nene" Basualdo. En aquel momento, ni se imaginó que en la temporada siguiente sería en ese mismo campo de juego campeón de la Primera B 1988/89 defendiendo la valla campanense. Llegó para reemplazar a Salvaggio. Se supo ganar la titularidad y con sus 28 años mostró toda su solvencia en un puesto tan difícil. Tuvo asistencia perfecta y de los cuatro penales en contra con que fue castigado su equipo, solo le convirtieron uno. Los otros tres los atajó: en la 5ª fecha a Quiroga de Argentino de Rosario; en la 14ª a Baigorria de Deportivo Merlo; y en la 22ª a Tossi de Deportivo Morón. Primero en el campo, una vuelta olímpica a cancha llena por los hinchas. Y después en los vestuarios, la fiesta privada. Hay lágrimas. Todos saltan y se abrazan. Todos cantan "Palo, palo, palo bonito, palo eee, nos despedimos de la B". Y Carlos Tallarico luego de tanta euforia decía: "Este título significa realmente mucho, no sólo para mí, sino para cada uno de los integrantes del plantel. Desde el momento en que fuimos a Córdoba de pretemporada nos propusimos llegar al título y en mérito a nuestro trabajo y a nuestro sacrificio, afortunadamente lo logramos", Fue el sexto ascenso de Villa Dálmine. En 1961 de la Primera D a la Primera C; y en 1963, 1975, 1982 y 1984 de la Primera C a la Primera B habían sido los anteriores. Carlos vivió ante Nueva Chicago su alegría más grande como futbolista y como aconteciera en otros partidos pudo mantener su meta invicta. Cuando se incorporó a su nuevo club, no faltaron quienes dudaran de su buen desempeño. Pero el andar del campeonato dio lugar para ganarle también a la incredulidad, es decir a quienes no le tenían confianza. Esto entonces tuvo para él una revancha en el buen sentido de la palabra. Su nombre y apellido están en la historia de Villa Dálmine porque fue el golero titular del campeón, que en ese momento era dirigido por otro amigo del éxito como Roberto "Pipo" Ferreiro, quien fue en esa función uno de sus preferidos en su trayectoria ligada con este juego tan popular. Tallarico siempre se sintió a gusto en su puesto. Un sitio en donde se produce la mayor emoción del fútbol. Y él cumplió satisfactoriamente. Estuvo apuntalado por una defensa que fue respetada y que conocía muy bien sus limitaciones. Que trabajo permanentemente para conseguir al final su merecido ascenso. Se brindó por completo y fue capaz de disipar todas las dudas en su rendimiento y ser finalmente una de sus máximas figuras. Un buen arquero para un gran equipo.



Por el Camino del Recuerdo:

Carlos Alberto Tallarico

Por Héctor Taborda

