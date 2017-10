Anoche empató sin goles en La Bombonera con la Selección incaica y quedó en la 6ª posición. Igualmente, todavía depende de sí mismo: si el martes le gana a Ecuador en Quito se asegurará, como mínimo, disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda. Aunque domina terreno y balón y cuenta a disposición con importantes chances de gol, la Selección Argentina sigue sufriendo su falta de contundencia y anoche ante Perú sumó su cuarto partido consecutivo sin victorias al igualar sin goles. En La Bombonera, el equipo que dirige Jorge Sampaoli volvió a chocar contra su impotencia y, de esta manera, quedó ubicado en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Así, hoy se encuentra afuera de la cita mundialista de Rusia 2018. Sin embargo, todavía depende de sí mismo. Es que si Argentina derrota el martes a Ecuador en Quito se garantizará, al menos, acceder al repechaje contra el mejor equipo de Oceanía (Nueva Zelanda). Una situación que se materializó gracias al agónico triunfo de Paraguay como visitante sobre Colombia (perdía 1-0 y en los dos minutos finales lo dio vuelta y ganó 2-1). Es que en la última fecha, Argentina (25 puntos) visitará a la eliminada Ecuador, mientras que Perú (25) recibirá a Colombia (26). En caso de empatar en Quito, la Selección necesitará de una derrota de Perú o de otros resultados que le permitan avanzar al repechaje o al Mundial por diferencia de gol. En tanto, Chile (26) pudo respirar: gracias a un gol de Alexis Sánchez a cuatro minutos del final venció 2-1 como local a Ecuador y de esa manera superó a Argentina en la tabla. Sin embargo, en la última fecha no la tendrá fácil: enfrentará como visitante al líder Brasil y una derrota podría dejarlo incluso sin Mundial. Sí, así de apretado está todo. Mientras Brasil ya ganó esta Eliminatoria y Uruguay (28) tomó una ventaja que parece decisiva, los otros dos boletos a Rusia y el pase al repechaje se decidirá entre Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay en una última fecha para el infarto. RESULTADOS FECHA 17: Bolivia 0-0 Brasil; Venezuela 0-0 Uruguay; Colombia 1-2 Paraguay; Chile 2-1 Ecuador; Argentina 0-0 Perú. FECHA 18: Ecuador vs Argentina; Perú vs Colombia; Paraguay vs Venezuela; Uruguay vs Bolivia (todos los partidos se jugarán el martes a las 20.30).

Argentina no pudo con Perú y a una fecha del final está afuera del Mundial

