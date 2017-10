La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/oct/2017 Hermanamiento de ciudades:

Potencialidad pura









NOTICIA RELACIONADA: Con la presencia del alcalde de Vila de Cruces, se reinauguró el monumento al Primer Automóvil Argentino El alcalde de Vila de Cruces y el intendente de Campana, aseguraron que trabajarán en cómo profundizar el hermanamiento de ambas ciudades, incluso en términos económicos. "Me comprometo a hacer la Fiesta del Automóvil en Vila de Cruces, si logro que me lleven una réplica del auto de Don Iglesias a mi pueblo" disparó ayer el alcalde Jesús Otero Varela, en el despacho del intendente Abella. Ambos mandatarios accedieron a dialogar en exclusiva con La Auténtica Defensa, y aseguraron que trabajarán mancomunadamente para profundizar el hermanamiento de ambas ciudad, no sólo alrededor de la figura de Don Manuel Iglesias y del primer automóvil argentino, sino también en el intercambio de artistas y manifestaciones culturales, además de desarrollar oportunidades de negocios. "Sólo ha viajado un intendente de Campana a Vila de Cruces, y una sola vez. Yo quiero que nos devuelvan la visita, porque esta es la cuarta vez que venimos nosotros. No sólo a conocer Vila de Cruces, sino a conocer Galicia en general", comentó el alcalde gallego quien ya acumula 27 años de mandato, y recordó que año próximo se cumplen los 25 años de la fiesta anual del Gallo de Corral en Vila de Cruces. "Sería un honor que una delegación de Campana nos acompañe para esas fechas". Por su parte, el Intendente Abella, comentó: "Es importante recibir un alcalde de otro continente. Estoy trabajando para que el hermanamiento y los lazos sean cada vez más profundos. No solamente con el primer automóvil, también en términos comerciales. Hay voluntad de ambas partes. Todo en la vida se hace con esfuerzo y sacrificio, y podemos construir algún espacio de encuentro también en el ámbito comercial. Obviamente es un honor, además, recibir a un alcalde con casi 30 años de mandato. La pregunta es si tiene ganas aún de seguir siéndolo…" comentó con una sonrisa. Otero Varela, le dio la razón a Abella y dijo que muy posiblemente este sea su último mandato, y que finaliza en el 2019. "Ser alcalde, trabajar para la gente, es una satisfacción. Hay otras profesiones, pero la de alcalde es bastante sacrificado: uno sabe a qué hora se levanta por la mañana, pero no sabe a qué hora uno se va a acostar. Porque hay que resolver problemas uno detrás del otro. Y a veces, la programación del día cambia a los 10 minutos de empezar la jornada", reflexionó el Alcalde cruceño. La problemática Catalana El alcalde Otero Varela nos bridó su mirada sobre el movimiento separatista catalán: "Soy español de cuerpo y alma. Yo creo que esta gente se ha saltado todas las leyes y normativas, y creo que eso el Estado español no lo puede permitir. Hay que llegar a entendimientos, pero siempre respetando la Ley, por encima de todo. Si tú no respetas la Ley, no te van a respetar ni en España ni en Europa. Esta circunstancia está conmocionando la región, nos preocupa mucho. Pero tengo la plena seguridad de que la independencia de Catalunia no va a prosperar".



Hermanamiento de ciudades:

Potencialidad pura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: