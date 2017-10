La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/oct/2017 El Municipio lanzó un programa de educación socioemocional en jardines de infantes







Impulsado por la Jefatura de Gabinete, comenzó, a modo de piloto de prueba, en tres instituciones del nivel inicial de la ciudad. Esta innovadora propuesta integral, está dirigida a docentes, padres y alumnos. Dos interesantes programas de educación socioemocional y crianza en la primera infancia se comenzaron a aplicar a modo de prueba piloto en tres jardines de infantes de la ciudad. La Jefatura de Gabinete del Municipio impulsó este proyecto integral - dirigido a docentes, padres y alumnos- con el propósito de que todos pueden trabajar el mismo código, basándose en la prevención de la violencia, la no discriminación y la equidad de género a través de un trabajo mancomunado con la Dirección de Educación y la organización "Red por la infancia". El programa se comenzó a trabajar en el Jardín Nº 915 del barrio San Felipe, Martincito y Santo Tomás de Aquino. Además de estar avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este prestigioso plan se está llevando a cabo en 17 países, entre ellos en diferentes jardines de la Argentina y Campana es la primera ciudad de la Zona Norte que lo aplica. "Entendemos que la problemática la tenemos que abordar desde la primera instancia, por eso comenzamos a trabajar con este programa", enfatizó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Asimismo, la funcionaria explicó que, si los resultados que arroja la experiencia son positivos, se implementará en todos los jardines de la ciudad. No obstante, en el resto de las instituciones que no se está aplicando, se realizarán capacitaciones durante octubre y noviembre para que también puedan adquirir nuevos conocimientos y las herramientas de cara al próximo ciclo lectivo. Tal como destacó Schvartz, "creemos que la primera infancia es un momento clave para modificar la agresión que generacionalmente se va transmitiendo. Por eso, trabajamos de manera integral desde las emociones y el amor como base mas allá de cualquier contenido pedagógico." En tanto que la directora de Educación del Municipio, Milva López Pereyra, agradeció la colaboración de las inspectoras areales y de la inspectora Jefe Distrital, Silvia López. "El programa fue muy bien recibido por parte de la comunidad educativa", aseguró López Pereyra e instó a las familias a disfrutar de este espacio ya que "se puede aprender mucho de una manera alternativa y entretenida." Por su parte, la capacitadora de "Red por la Infancia", Paula Wachter, destacó que el Municipio de Campana es pionero en aplicar de manera conjunta e integral ambos programas en pos de fortalecer a los docentes, familias y docentes. A su vez, brindó detalles de las jornadas: "Capacitamos a los docentes para que, en encuentros semanales, a partir de la lectura de cuentos, se puedan aplicar dentro de las aulas una serie de valores y habilidades socioemocionales con el propósito que ganen autonomía, identifiquen sus emociones y como resolver conflictos sin utilizar la violencia. Asimismo, en los talleres de crianza se trabaja con los padres para darles herramientas prácticas y efectivas que los ayudan en la crianza de sus niños." Hacia el final, la directora del Jardín de Infantes Nº 915, Fernanda Lago, agradeció que la institución haya sido elegida para aplicar el programa como prueba. "La temática que aborda es muy interesante y está muy relacionado con lo que trabajamos en el jardín a diario. Las docentes y padres están muy entusiasmados con el material y sus actividades", concluyó.

El programa es impulsado por la Jefatura de Gabinete





La propuesta está dirigida a docentes, padres y alumnos.

Propuesta integral: Lanzan un programa de educación socioemocional en jardines de infantes.... https://t.co/zUqHiKtpbV #EducaciónySociedad — LAD.FM (@LADdigitalFM) 4 de octubre de 2017

El Municipio lanzó un programa de educación socioemocional en jardines de infantes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: