Piden la lista de profesionales y consultores contratados por la Municipalidad

Lo hizo el FPV-PJ a través de un proyecto de pedido de informe que en principio contaba con el acompañamiento oficial, aunque finalmente no logró los votos necesarios. El jueves en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante el bloque del FPV-PJ intentó que se aprobara un pedido de comunicación para conocer la totalidad de las contrataciones de "profesionales, consultores y/o servicios profesionales" en el ejercicio 2017. Sin embargo, y pese a que se había llegado a un principio de acuerdo con el bloque oficialista, finalmente la iniciativa no prosperó. El expediente a votar -el 17594- fue sometido a una votación sobre tablas, cuyo debate volvió a poner de manifiesto la profunda división entre el kirchnerismo local y el bloque de Cambiemos. Fue la concejal opositora Soledad Calle quien defendió la necesidad y urgencia del proyecto, quien comenzó recordando que "durante todo el año pasado" le solicitaron al secretario de Hacienda Miguel Ibarra saber porque realizaba el "mecanismo de contratación de profesionales externos o de consultorías sin el apego a la normativa vigente". "El secretario entendía que podía contratar de forma discrecional a los profesionales o a las personas –porque no sabemos si lo son todos- que se requieran o se entienda que se requieran en la administración pública municipal con la simple voluntad del poder Ejecutivo o ante la simple y presunta necesidad del Departamento Ejecutivo", sostuvo la edil. "Sin embargo -continuó-, la normativa vigente expresa requisitos específicos para la contratación de personal externo, de consultores, de profesionales, y ha sido imposible que el secretario, en las distintas conversaciones que mantuvimos en la comisión de Presupuesto, comprenda que estaba utilizando y disponiendo de forma discrecional de los fondos públicos". De acuerdo a lo precisado por la concejal en su alocución, la Carta Orgánica de las Municipalidades determina que "se puede realizar contrataciones solamente cuando las municipalidades carezcan de oficinas técnicas a cargo de profesionales", algo de lo que –según afirmó- el Estado local no carece. Calle indicó que lo argumentado en el pedido de informes estaba sostenido por información brindada por el Tribunal de Cuentas, algo que las otras bancadas –también el resto de las disidentes- cuestionaron no conocer. "Ahora, después del traslado cargado de observaciones del Tribunal de Cuentas a la primer Rendición de Cuentas de esta gestión, observamos efectivamente que siguieron durante todo el año contratándose personas para la realización de tareas varias con títulos muy enunciativos, sin acreditación alguna, con documentación fehaciente de las tareas realizadas", aseguró. Y mencionó con nombre y apellido a contratados que realizarían "supuestas" tareas para el Municipio. Uno de ellos, aseveró, llegó a cobrar más de $400 mil en unos cuantos meses. "No encuentro otra terminología más que la de ñoqui", lanzó la concejal. "Es necesario que todos los vecinos de Campana sepamos el listado, su domicilio, quienes son, qué hacen y si siguieron emitiendo durante todo el 2017 facturaciones mensuales y consecutivas que no acreditan ninguna situación extraordinaria", remarcó. Por su parte, desde la bancada de Cambiemos su presidente, Mariano Raineri, consideró que la necesidad y urgencia de la votación sobre tablas no era justificada por un pedido de informes sobre una situación administrativa de un ejercicio que aún está en vigencia. "No le encuentro una situación de profundidad a algo que está ocurriendo este año", expresó. En cambio, aseveró que en el proyecto había "un impacto y una transcripción de situaciones del año pasado" y "una estigmatización de personas" que hacían difícil su aprobación. Por eso solicitó modificaciones, en especial quitar del texto del pedido de informe los nombres propios de supuestos contratados. "Me parece que poner nombres propios sin una acabada y contundente respaldo probatorio es complicado. Igual que hablar de ñoquis", afirmó. El Frente Renovador coincidió con esta solicitud. Pero más allá a que el FPV-PJ aceptó cambios, el proyecto no fue acompañado por el oficialismo a la hora de votarse su aprobación, por lo que fue remitido archivo. Cuántos y con qué motivo la municipalidad contrata profesionales externos a su plantilla deberá discernirse más adelante.

Piden la lista de profesionales y consultores contratados por la Municipalidad

