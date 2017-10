Bentacourt: ”Un obrero debe llegar al HCD para amplificar la voz de los trabajadores”

P U B L I C



El candidato a concejal del Frente de Izquierda denunció además que hay una intención por parte de los grandes medios nacionales de invisibilizar a su espacio de cara a las elecciones de octubre. El primer candidato a concejal del Frente de Izquierda, Guillermo Bentancourt, aseguró en diálogo con La Auténtica Defensa que los grandes medios nacionales tienen la intención de quitar a su fuerza del escenario electoral, advirtió que Macri prepara otro ajuste para después de octubre y sostuvo que el HCD de Campana necesita la voz de un obrero que lleve las problemáticas del "pueblo trabajador". Frente a un aparato mediático que pretende silenciar a la izquierda, el FIT intenta dialogar directamente con el conjunto del electorado, en particular con el pueblo trabajador, el movimiento estudiantil y las mujeres, intentando hacerles pensar que lo que realmente se vota en octubre son elecciones legislativas", señaló el candidato. "En ese sentido, se va a elegir quienes van a discutir, presentar y votar leyes. Nosotros consideramos que eso tiene que estar bien presente, porque la idea es generar una idea de ballotage entre el macrismo y el frente ciudadano de Cristina", explicó. Bentacourt sostuvo que para la izquierda "no hay balotage porque no se saca ni se pone a Cristina" y que "lo que tiene que estar claro" es que en octubre jugarán "las 5 fuerzas que pasamos las PASO" a nivel nacional. "Algún editorialista incluso planteó que la izquierda no pasó. Nosotros pasamos en 22 provincias, y de los 105 distritos pasamos en 101, lo cual habla de una izquierda que viene creciendo y mostrando como una alternativa política real", expresó. Bentacourt comentó entonces que "hay que votar una oposición real para frenar y pararle la mano al ajuste, que volverá después de las elecciones con un paquete de leyes" conservadoras. Entre ellas, mencionó la ley laboral, la reforma educativa y el nuevo aumento de tarifas. A nivel local, el referente del FIT afirmó que su espacio trabaja para que "no se polarice la elección en un River vs. Boca, en un macrismo vs. Unidad Ciudadana", ya que "las seis fuerzas que han superado el piso de las PASO están en condiciones de pelear votos para acceder" a una banca. "Un obrero debe llegar al HCD para amplificar la voz de los trabajadores, de los jóvenes y de las mujeres. Y más en una zona donde el componente obrero es muy importante", añadió. Y cuestionó que en el HCD "no se discuten hasta el final un montón de necesidades que tiene el pueblo trabajador". Por otro lado, criticó al gobierno municipal por publicitar obras que en verdad son "la obligación del Estado" y por colocar tras ellas "a empresas que vienen desde afuera en el marco de los grandes negocios que tiene Cambiemos a nivel nacional". También lamentó la realidad socioeconómica de la región, con "miles de despedidos en Atucha, Siderca y las químicas", volviendo a embestir contra el Gobierno porque "no vio la necesidad de votar la emergencia laboral en la zona".



Bentacourt: ”Un obrero debe llegar al HCD para amplificar la voz de los trabajadores”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: