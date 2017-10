La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/oct/2017 Frente 1 País:

Juan Ghione y Adriana Barbero, candidatos a concejales del Frente 1 País señalaron la importancia de ganar lugares en el Concejo Deliberante. "La tarea de nuestro bloque en el Concejo Deliberante ha sido poner límites cada vez que el oficialismo quiso aprobar proyectos que perjudicaban a nuestros vecinos, como fue el aumento de tasas indiscriminado. Sin embargo, la mayoría oficialista ha logrado aprobar todo, es por eso que necesitamos ganar bancas dentro del Concejo Deliberante. Queremos construir una oposición seria, que nos una y defienda los intereses de la clase media y de los más vulnerables" señaló Juan Ghione. Por su parte, Adriana Barbero dijo "en la situación de desorden institucional y administrativo que existe hoy en el Municipio, es fundamental que la oposición tenga experiencia para poder controlar. Es necesario que haya concejales que se tomen su trabajo en serio. Creemos que la tarea del concejal es de todo el día y no una actividad que realizan en su tiempo libre" "No queremos más división y confrontación. Nuestra lucha es a favor de los trabajadores, la industria nacional, la generación de empleo, la movilidad ascendente y la justicia social. Vamos a trabajar pensando en los obreros, los empleados, los maestros, los emprendedores, los jubilados. Vamos a bajar los impuestos, a trabajar en la seguridad y la generación de empleos" explicaron los candidatos de 1 País. "Les pedimos a nuestros vecinos que nos acompañen con su voto para poder ponerle límites al oficialismo y podamos hacer realidad los proyectos que hoy no quieren tratar en el Concejo Deliberante como la disminución de los impuestos, la defensa de los puestos de trabajo y las iniciativas para mejorar la seguridad" finalizaron.



”Vamos a construir una oposición en serio que ponga límites a los abusos del oficialismo”

