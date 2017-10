La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/oct/2017 400 alumnos participaron del Taller de Empleabilidad y Responsabilidad Social







Se llevó a cabo en el auditorio "Roberto Rocca" de TenarisSiderca el taller de Empleabilidad y Responsabilidad Social organizado por la compañía junto al grupo AcercaRSE, en donde participaron estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de la región. Con el objetivo de establecer vínculos entre el sistema productivo y el sistema educativo, la iniciativa del grupo AcercaRSE contó con las disertaciones de Julio Bresso, especialista en Recursos Humanos, y Paula Molinari, fundadora y presidente de Whalecom. A su vez, diferentes referentes empresariales y educativos relacionados a la RSE integraron una mesa de debate que culminó con un espacio de preguntas dedicado a las inquietudes de los alumnos. "Nadie dice que es fácil, pero si uno tiene la decisión, les aseguro que lo van a lograr", fueron las palabras iniciales de Bresso en relación a la actitud que debieran tener los jóvenes frente a la inserción laboral. El pensamiento adaptativo, la inteligencia social, el compromiso y la innovación a partir de la creatividad fueron los ejes centrales de la disertación. "Sean confiables, no mientan. Piensen que lo que uno no sabe, se puede aprender. Más que por la experiencia, preocúpense por la actitud y sean entusiastas", remarcó el especialista ante el auditorio. Molinari, por su parte, se focalizó en que los alumnos ejerciten el autoconocimiento para saber detectar cuál sería para ellos el trabajo ideal. "Antes, trabajar estaba ligado solamente al sacrificio, pero hoy la gente espera disfrutar del trabajo. Ustedes tienen que hacer cosas con sentido", resaltó. "Lo que recomiendo es detectar señales de cuando disfrutan también en el estudio. Cuando disfrutamos ¿no sienten que perdemos la noción del tiempo?", preguntó la autora de "Desencajados", una charla TED dirigida a alumnos, disponible en Youtube. El encuentro continuó con la escenificación, mediante la técnica de role playing, de las actitudes más comunes en los candidatos ante su primera entrevista laboral. Por último, y antes del micrófono abierto a las preguntas del alumnado, la jornada incluyó una mesa de debate entre referentes empresariales y educativos de la región, de la que participaron Natalia Socele, responsable de Recursos Humanos de Holcim; Pablo Rocha, gerente de TenarisUniversity Región Cono Sur; Mariana Corti, jefa de RSE de Fundación Pampa; Walter Cavana, jefe de Recursos Humanos de Agroquímica; y Omar Gaitán, inspector en Jefe de la región. "Cuando termine el colegio me gustaría mucho ingresar a una fábrica, pero además me gustaría tener mi propio taller. Las propuestas de la charla en cuanto a la preparación son buenísimas.", comentó Facundo Giles, alumno de 4to año de Electromecánica de la E.E.T.Nº 1 "Luciano Reyes" de Campana. "Hay que seguir generando habilidades en nuestros chicos para que lleguen de la mejor manera preparados al sistema productivo y laboral, y resulta muy útil para los alumnos aprovechar este tipo de oportunidades", manifestó Ana María Gabrielcig, docente de 4to año de la E.S.B.Nº 19 de Campana.







