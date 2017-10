La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/oct/2017 En el Colegio de Abogados:

La Dra. Ana María Fernández expondrá sobre ”Mujeres y Varones en el siglo XXI. Pactos de amor y violencia”











La Dra. Ana María Fernández es psicóloga clínica y Profesora Consulta Titular de la Universidad de Buenos Aires desde 1985 En el 18 aniversario de los Talleres de Literatura "Álgebra y Fuego" y en consonancia con las lecturas que se están llevando a cabo este año en el taller, producidas principalmente por escritoras mujeres argentinas y latinoamericanas que comenzaron a publicar en la década del ’60 y hasta nuestros días, el título "La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres" de la Dra. en Psicología Ana María Fernández se convirtió en una bibliografía fundamental en cuanto al abordaje crítico de esos cuentos y novelas con protagonistas tan diversas. La invitación surgida entonces desde "Álgebra y Fuego" fue aceptada por la Dra. Fernández que estará en Campana el sábado 14 de octubre a las 16,30 hs. en French 222, el Auditorio del Colegio de Abogados, y ofrecerá la conferencia cuyo título pone de manifiesto nuevas formas de pensar la relación entre los géneros dada la presente perspectiva histórica, que nos ubica transitando ya la segunda década del siglo XXI y la lamentable dicotomía entre el amor y la violencia inscriptos frecuentemente ambos en esa relación que si bien fue variando en las distintas épocas sigue preocupando a la sociedad debido al alto índice de femicidios que se cometen. La Dra. Ana María Fernández nació en La Plata y cursó estudios en la Universidad Nacional de esa ciudad obteniendo el título de grado de psicóloga clínica. Se doctoró posteriormente en Psicología y es Profesora Consulta Titular de la Universidad de Buenos Aires desde 1985 adonde dirige y coordina las Cátedras de "Teoría y Técnica de Grupos" e "Introducción a los Estudios de Género" en la Facultad de Psicología. El campo grupal y las teorías de género son las áreas en las que se especializó y concerniente a ellas ha publicado libros, entre ellos : El campo grupal (1986), La mujer de la ilusión (1993), Instituciones Estalladas (1999), Política y Subjetividad (2006), Las lógicas colectivas (2007), Las lógicas sexuales (2009), La diferencia desquiciada (comp., 2013), Jóvenes de vidas grises(2013) actualmente reeditado, así como también artículos críticos de opinión y compilaciones con trascendencia y reconocimiento nacional e internacional. En el año 2000, recibió el Premio Naciones Unidas/Mujer, y en el año 2016 obtuvo el premio Kónex de platino en el área de Humanidades- Psicología. Actualmente dicta posgrados en diversas universidades nacionales así como es invitada por universidades extranjeras: New School (New York), UMassachusetts (Boston), París VIII y U. Brest (Francia), Complutense (Madrid), Padova (Italia), UAM (México), Javeriana y Central (Colombia). Los Colegios de Psicólogos Distrito V y de Abogados Zárate Campana auspician esta Conferencia tan vinculada a sus disciplinas que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio de Abogados, calle French 222 de Campana, al que están invitados no sólo sus colegiados sino el público en general. La entrada tiene un valor de $200.- para afrontar gastos y se puede adquirir en Campana en Librería Biblos ( Av. Varela 499 y Estrada) y en Zárate en Juanele Libros ( Quirno 398 esquina De la Torre) en el horario comercial de ambas librerías.







En el Colegio de Abogados:

La Dra. Ana María Fernández expondrá sobre ”Mujeres y Varones en el siglo XXI. Pactos de amor y violencia”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: