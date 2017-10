La competencia se desarrolló durante cinco días en San Juan. El atleta de nuestra ciudad sumó dos plateadas y una de bronce.

Con más de 300 competidores de entre 30 y 75 años, el pasado domingo finalizó el Campeonato Panamericano de Ciclismo Master 2017 que se realizó en la provincia de San Juan.

El cierre se desarrolló en el Autódromo El Zonda de esa provincia, donde se corrieron las últimas pruebas de ruta en las categorías A1, A2, C1 y C2.

Allí, un total de 319 atletas en representación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú compitieron a todo ritmo para protagonizar un hermoso espectáculo que convirtió a San Juan en el epicentro del ciclismo continental.

El medallero por países lo lideró ampliamente Argentina con 76 preseas de oro, 74 de plata y 68 de bronce; seguida por Chile, Brasil y Colombia, en ese orden.

Y entre todas esas medallas conseguidas por nuestro país, dos de plata y una de bronce le corresponden a Ricardo Iriberri, vecino de nuestra ciudad

La primera medalla para el atleta de nuestra ciudad fue en la especialidad Persecución Cuarteta en la que terminó en la 2ª posición como parte del equipo argentino que también integraron Marcelo Garro, Gustavo Robilotta y Walter Tanzi

La segunda medalla para Ricardo fue el bronce conseguido en Criterium en circuito de 1.500 metros totalmente planos, al terminar en la tercera posición de la categoría Master C2 por detrás del brasileño Geraldo Bandoch y del argentino Gustavo León.

Finalmente, el domingo, en Ruta, fue 2º en la categoría Master C2 por detrás de Gustavo León (ganador de la prueba) y por delante de Miguel Ángel Bidondo (tercero).

Además, Iribarri fue 6º en la prueba Contra Reloj (30 km) de la categoría Master C2.

Fue el cuarto Campeonato Panamericano Master que disputa Iribarri, quien se mostró muy feliz por las tres medallas obtenidas en San Juan: "Quiero dedicar este logro en primer lugar a mi familia, porque ellos son los que me hacen el aguante en las buenas y las malas. También a mi fiel amigo Pedro Caffarena, a todos los amigos que se tomaron un tiempo para saludarme; a mis amigos de la República Oriental del Uruguay; a mis compañeros de la Prefectura Campana que me permiten hacer lo más importante para llegar bien a esto, que es el entrenamiento de todos los días; a dos personas que ya no las tengo pero seguro que desde el cielo están festejando: mi padre y Rubén Garola; a mi profe Claudio Reybaud, que es el gestor de estos resultados; y no me quiero olvidar del hombre que me entrena todo los martes con su moto, el campeonísimo Carlos Reybaud. Por último, también a la Municipalidad de Campana y a Rita García. Gracias a todos", escribió Ricardo con mucha emoción en su cuenta personal de Facebook.