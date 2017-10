Un mural pintado gestado por los detenidos que asisten a escuela primaria que funciona dentro de la Unidad Penitenciaria 41 habla sobre la educación y la libertad. "Sendero a la libertad" se llama el mural y se encuentra en una de las paredes del patio donde funciona la escuela primaria para adultos de la Unidad Nº 41 de Campana. La obra conmovedora obra, gestada a partir de la inspiración de los reos que cursan la primaria cobra más dramatismo aún merced a los alambres de púa que corona el muro perimetral. Tiene casi 9 metros de largo y 2 metros de alto. Se trata de un trabajo figurativo, en el que el sendero hacia esa anhelada libertad está soportado por hojas de cuaderno que, claramente, pretenden señalar a la educación como el soporte necesario para que llegado el momento del cumplimiento de la pena, la liberación sea completa y no sólo un cambio de transitorio de estado. "Un estoy... me volví visible, persiste como un eco, subido a las hojas de un cercano porvenir", dice sobre el muro la frase anónima de uno de sus autores. La creación de los alumnos de la Escuela 701 es el resultado final del proyecto "Derribando Muros" que se viene gestando desde principio de año; y participará del certamen "El muro que libera 2017" organizado por el Departamento de Cultura de la Subdirección General de Educación del Servicio Penitenciario Bonaerense. Pero más allá de la participación en el certamen, la concreción del mural se trata de todo un auspicioso hecho cultural. Así lo entendieron las autoridades, que decidieron organizar una inauguración el martes por la mañana junto a los alumnos que asisten a la primaria de la penitenciaría. Participaron Pablo Giles, Inspector Mayor Jefe del Complejo Penitenciario Campana, Stella Maris Segura, Directora de la Institución Profesora, Fabián Castromil ideólogo de esta actividad, la Directora de Educación Milva López Pereyra, la sub directora de Relaciones por la Comunidad Nancy Bianchi, la Directora de Infraestructura Escolar Ingeniera Gilda Bonatti, Inspectora Distrital Lic. Silvia López, Presidente del Consejo Escolar Nelda García. Además contó con la presencia especial de autoridades del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. "En este tipo de eventos es donde el arte está vinculado con la toma de conciencia; respeté las ilustraciones de los chicos, yo sólo le di un discurso, es expresar a través de las paredes cosas que pasan internamente", comentó el profesor Fabián Castromil, y agregó: "Fue un trabajo articulado en donde colaboraron todos los alumnos de la escuela, personal del Servicio y hasta el Intendente Sebastián Abella quien facilito a través de su gestión el material para poder realizarlo. Con esta actividad se revén los valores como la empatía, la solidaridad, el compromiso, la cooperación así como también la ausencia. "Cosas que se hayan desdibujado hacen que estén hoy acá. Se re significan como sujetos y hay una proyección hacia el afuera". Por su parte, Pablo Giles, Jefe del Complejo, comentó: "Creo que la reinserción es de todos, junto a los docentes aprendieron y transmitieron su emoción a una pared. Aunque parezca sencillo no lo es. Tiene un significado". Inspirada por la imagen plasmada en la pared, la directora de la Escuela Primaria 701, reflexionó: "la Educación es el camino a la libertad. El camino a la esperanza. El arte le puede dar un poder de resiliencia, otra salida u otra mirada. Los logros no son individuales; proponemos, armamos, desarmamos, volvemos a construir. El trabajo es de todos. "Para el que cree todo es posible".

El muro de los deseos





Los autores posan junto a su mural que tiene 8.5 metros de largo por 2 metros del alto





La Directora de Educación del Municipio recibió una réplica de la obra.

#Ahora se descubre mural realizado en la Unidad N° 41 de Campana por alumnos y profesores pic.twitter.com/4X1GrpLLdm — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de octubre de 2017

Unidad Penitenciaria 41:

El muro de los deseos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: