La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/oct/2017 Preocupación por seguidilla de robos en Ariel del Plata







En los últimos días se han repetido los escruches. También hay registros de robo a mano armada. La Policía tiene presencia en el barrio, pero la estrategia no es suficiente para frenar el delito. Encontrarse dentro de casa o en la puerta con delincuentes es un momento por el que ningún vecino quiere pasar. Sin embargo, para los de Ariel del Plata la situación se está volviendo moneda corriente debido a la oleada de robos que está sufriendo el barrio. "Estamos a la deriva y tenemos que rogar que no nos pase nada", le comentó a La Auténtica Defensa un vecino de la calle Carossa, de cuya propiedad ladrones se llevaron varios objetos de valor hace 10 días. Los hechos delictivos son diarios. Apenas unas cuantas horas atrás, una mujer que regresaba a su domicilio de Bravo al 60 descubrió que le faltaban varios dispositivos electrónicos del interior de su hogar. Todos en Ariel del Plata sienten la necesidad de hablar y contar lo que sucede en el barrio. En Aguiar al 50 vive un vecino que le tocó denunciar cómo dos delincuentes le habían entrado a robar a su vecina de al lado el sábado 30 de septiembre por la tarde. "Le barre-tearon una ventana. Yo justó salía con mi mujer y los vi. Uno de ellos salió corriendo, perdió una zapatilla y cruzó la Panamericana sin siquiera mirar", contó. Hacia La Josefa huyen varios de los responsables de las entraderas, escruches y robos al boleo que asolan Ariel del Plata. Otras vías de escape conducen hacia Las Campana y Santa Florentina, sea por las calles o descampados. La colec-tora también es una forma rápida de alejarse del lugar. No obstante, Ariel del Plata parecería estar incluso en la mira de delincuentes de otras latitudes. De acuerdo al vecino de la calle Carossa, la Policía identificó a los malvivientes que entraron a su propiedad cuando cruzaron por el peaje de Pacheco: serían del conurbano bonaerense. La impotencia de saber que aún están libres hace que su toda su familia esté enojada "con la Policía y el Municipio". A su casa entraron el jueves 28 de septiembre pasado al mediodía. Alcanzaron a llevarse dinero, joyas, tecnología y ropa. Solo se detuvieron porque el dueño de la propiedad salió un rato antes del trabajo. "A nosotros ya nos habían robado hace 3 años y pusimos rejas. Ahora vamos a poner más. Va a llegar el día en que vivamos completamente enrejados", afirmó con resignación. Y aseguró: "Sabemos que acá en el barrio están choreando (sic) un montón". Para el vecino de la calle Aguiar la atención del Municipio hacia el barrio varió con el correr del tiempo. Desde la asunción de la actual gestión, remarcó, "hay más presencia policial". La multiplicación de las cuadriculas de patrullaje de la Policía también benefició al barrio, que ahora comparte la denominada "zona 8" con Las Campanas, Santa Florentina, Federal, Héroes de Malvinas, Siderca y Don Francisco, entre otros. Y hace poco se terminaron de instalar luminarias LED, que ahora representan la totalidad del alumbrado público del barrio. En Ariel del Plata hay además cámaras del CIMOPU. Una de las primeras reuniones con vecinos que mantuvo el actual secretario de Prevención Ciudadana y Seguridad, Abel Milano, fue justamente con la sociedad de fomento del barrio. En ese entonces –diciembre de 2015- los habitantes de la zona habían dejado en claro que esperaban un cambio. La Policía logró dar poco después con los dos delincuentes que habían robado en Aguiar al 50, porque sabían quiénes eran y donde se reunían. Al arribar, los malvivientes descartaron lo sustraído y se echaron a correr. Tal vez les dolió dejar el botín, porque al parecer al Ariel del Plata no van por chucherías. Un vecino de Aguiar al 100 le contó a la LAD del robo a punta de revolver a un conocido jardinero del barrio, al que le exigieron su celular para dejarlo en paz. Cuando vieron que se trataba de un modelo viejo, lo arrojaron al medio de la calle sin más.

Aún con mayor presencia policial de patrullaje, Ariel del Plata se ha convertido en lugar preferido de la modalidad "escruche", entrando a las viviendas en momentos que sus dueños salen.



