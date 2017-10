La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/oct/2017 Ruli Galarza no se baja







Así lo confirmó el candidato a concejal por el Partido Justicialista, luego de versiones que indicaban lo contrario. "Si se toman el trabajo de hacer crecer semejante mentira, es porque nos tienen miedo. Y hacen bien en tenerlo", dijo a La Auténtica. A poco días de las próximas elecciones legislativas, la única noticia que movía el barómetro político local era una versión cada vez tomaba más fuerza y era la posibilidad cierta que el Frente Justicialista local, liderado por Raúl "Ruli" Galarza no se presentara en las elecciones, a pesar de haber superado el piso necesario durante la PASO. En diálogo exclusivo con La Auténtica Defensa, el candidato alineado con el Randazzismo desmintió totalmente la versión que aseguraba un paso al costado de él y toda su lista. "La versión –dijo "Ruli" Galarza- es inexacta y totalmente malintencionada. Entiendo que si se toman el trabajo de hacer crecer semejante mentira, es porque nos tienen miedo. Y hacen bien en tenerlo". Durante las PASO, la lista de Galarza sumó cerca de 2600 votos, pero el candidato asegura que en la realidad fueron más de 3500 y que su lista está muy cerca de lograr una banca. "Fuimos ingenuos y en muchas mesas directamente nos robaron descaradamente. Pero aprendimos la lección, y ahora contamos con los militantes necesarios para tener un fiscal en cada mesa, y defender cada voto peronista en Campana. La reconstrucción del Partido Justicialista de Campana ya comenzó. Es aquí y ahora", comentó. Consultado sobre la posibilidad de que el 2018 lo encuentre efectivamente como un nuevo concejal en Campana, Galarza comentó: "A pesar de la diáspora que experimentó el partido, la posibilidad existe y por eso pido el voto de confianza al pueblo justicialista de Campana, y poder sacarle a Cambiemos la mayoría automática que hoy tienen en el Concejo Deliberante. El vecino de a pie tiene que volver a tener una representación genuina en el Concejo. Basta de concejales que parecen dormidos, sin iniciativa. A algunos ni siquiera se les conoce la voz. Se olvidan de defender los intereses de la gente que los votó y sólo se dedican a tejer poder para quedarse otros cuatro años".

"La reconstrucción del Partido Justicialista de Campana ya comenzó. Es aquí y ahora", dijo "Ruli" Galarza.



