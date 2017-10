El candidato de Cambiemos pidió que los vecinos que no fueron a votar en agosto lo hagan ahora, ya que "cada voto es importante para que el intendente Abella pueda tener la cantidad de concejales necesaria para poder continuar transformando la ciudad". "Estamos felices de ver el apoyo y el cariño de los vecinos en cada punto de la ciudad que visitamos, eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien, pero también nos hace redoblar el compromiso para seguir haciendo lo que hay que hacer en la ciudad", resaltó ayer Sergio Roses, a dos semanas de las elecciones. Junto al intendente Sebastián Abella y la candidata a concejal Romina Buzzini, estuvieron realizando un nuevo timbreo, dialogando con vecinos y escuchando sus inquietudes: "Necesitamos que más vecinos nos acompañen en octubre para que podemos seguir haciendo las obras que la ciudad necesita". "Cada voto va a ser fundamental y por eso salimos a buscar ese voto, diciéndole a los vecinos qué si ya nos acompañaron, lo vuelvan a hacer, y que si no lo hicieron, que necesitamos que ahora lo hagan y voten por Cambiemos en quince días", destacó Roses. El candidato de Cambiemos pidió que los vecinos que no fueron a votar en agosto lo hagan ahora, ya que "cada voto es importante para que el intendente Abella pueda tener la cantidad de concejales necesaria para poder continuar transformando la ciudad". "Quiero transmitirle a todos los vecinos que es muy importante este cambio y que este 22 de octubre vayan a votar. Al contrario de lo que muchos pretenden instalar, esta no es una campaña fácil, es difícil, peleada y es donde se define nuestro futuro", resaltó por su parte el intendente Abella.

Cada voto va a ser fundamental y por eso salimos a buscarlo, dijo Roses





Escuchando a nuestros vecinos con @SebaAbella y @RominaBuzzini #CambiandoJuntos pic.twitter.com/fCfXuus7nM — Sergio Roses (@SergioDRoses) 7 de octubre de 2017 #CambiandoJuntos y timbreando para contarles a los vecinos, las próximas obras que vamos a encarar. pic.twitter.com/gQCZaQbfDJ — Sebastian Abella (@SebaAbella) 7 de octubre de 2017 Timbreando con @RominaBuzzini visitamos la Casa Esperanza pic.twitter.com/bqO7R5Jx0a — Sergio Roses (@SergioDRoses) 7 de octubre de 2017 Listos para un nuevo timbreo. Salimos a escuchar a nuestros vecinos. #CambiandoJuntos @SergioDRoses @SebaAbella @RominaBuzzini pic.twitter.com/lDfvkgo5pL — Cambiemos Campana (@CambiemosCampan) 7 de octubre de 2017

Sergio Roses:

”Necesitamos tener más concejales para seguir haciendo las obras que la ciudad necesita”

