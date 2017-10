Juan Ghione, candidatos y militantes de 1 País participaron de un multitudinario acto en San Martín

Fue encabezado por Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, Felipe Solá y candidatos a legisladores provinciales. En ese marco, Massa aseguró: "Somos portadores de la esperanza del futuro, la expresión de los trabajadores y de la clase media. Empezamos a construir un camino que es la alternativa a este Gobierno". Ante una multitud de más de 8 mil personas en el Estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia, el líder de 1País Massa manifestó: "Nosotros tenemos claro que nuestra tarea es defender a la clase media y al hombre de trabajo, pero también a los que no tienen trabajo pero que sueñan con tenerlo, que hoy tienen un plan social que necesitamos convertir en plan de empleo". En ese sentido, puntualizó: "Tenemos que salir de la idea de la cristalización de la pobreza en los planes sociales, para entrar al camino en el que los rehenes de los punteros se transformen en hombres de carne y hueso que pueden soñar con volver a trabajar a partir de la capacitación que se les brinda". "Creemos que para eso es fundamental recuperar el poder de compra del salario, y para recuperar el poder de compra del salario, lo primero que tenemos que hacer es establecer el límite a los aumentos de tarifas. Ni la luz, ni el gas, ni el agua, pueden aumentar más de lo que aumentan los sueldos", aclaró. Respecto a la baja de impuestos, Massa indicó: "Tenemos la obligación de defender el trabajo, y para eso hay que bajarle impuestos a las PyMEs, al comerciante, al emprendedor, al profesional autónomo, y subírselo a los Bancos internacionales, a las mineras, a los dueños de bingos y casinos que hoy eluden 50 mil millones de pesos, que deberían ser para el bolsillo de los laburantes, de los jubilados, de los comerciantes, para poner en marcha nuestro sistema de consumo interno y así poner en marcha nuestra economía". Respecto a la lucha contra la inseguridad, el otro eje del encuentro, Massa enfatizó: "En Buenos Aires podemos vivir sin miedo, si hacemos lo que hay que hacer. Y lo decimos con la autoridad de haber bajado en un 80% el delito en Tigre y San Fernando, de haber llevado adelante una política de móviles, con control satelital, con botones de pánico en cada casa, de cámaras, de sistemas de monitoreo las 24 horas del día, todo eso sumado a la descentralización de la Justicia. Así logramos estos resultados. Hoy queremos llevar lo que hicimos a toda la Provincia, y para eso necesitamos que desde el Congreso lo impongamos por ley". En referencia al escenario electoral, aseguró: "Es mentira que esta discusión sea entre el pasado y un futuro que no llega. Esta discusión es sobre cómo resolvemos los problemas de hoy y cómo construimos el futuro. Somos portadores de la esperanza del futuro, la expresión de los trabajadores y de la clase media. Empezamos a construir un camino que es alternativa a este Gobierno porque tenemos la obligación de darle a los argentinos una alternativa". "Esta elección es para aquellos que quieren defender a los trabajadores y no para los que quieren defenderse de la Justicia. En el Congreso vamos a construir una oposición que le ponga límites al Gobierno sin poner palos en la rueda", finalizó Massa. Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer sostuvo: "No vamos a subestimar ni a engañar en el mensaje. Sabemos que no hay soluciones simples a problemáticas complejas como la falta de trabajo. Los que están hoy van a cumplir dos años y nada han hecho para cambiar el rumbo que heredaron. Creemos en la escuela como un gran articulador para que les permita encontrar un trabajo, pero la educación es mucho más que eso. La escuela sirve para construir pensamiento crítico y ciudadanos libres". En tanto, el candidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, afirmó: "Tenemos un gran equipo y hemos trabajado, por eso tenemos las mejores propuestas. Sabemos lo que hacemos y estamos preparados para que el 22 ganen los que siempre pierden y los que están perdiendo más que nunca ahora". Al finalizar el acto, Juan Ghione señaló "Fue un encuentro muy importante que nos da fuerza y demuestra lo que significa nuestro espacio: equipo, propuestas, trabajo y compromiso. No queremos más confrontación. Vamos a seguir recorriendo cada casa, cada sector de la ciudad para contarles a nuestros vecinos que somos la alternativa, somos una oposición que tiene propuestas concretas y realizables y que necesitamos su voto para poder defenderlos en el Concejo Deliberante"



Ghione: "Somos la única lista con candidatos peronistas con chances de llegar al HCD" Lo aseguró en diálogo con La Auténtica Defensa. Sostuvo que votos peronistas desencantados con sus espacios luego de las PASO de agosto se inclinarán por Un País en octubre El primer candidato a concejal del frente Un País, Juan Ghione, habló sobre el escenario electoral que encara el peronismo de Campana y aseguró que su espacio captará "muchos votos" justicialistas más, descontentos con las listas que acompañaron en las PASO de agosto. "Somos la única lista que lleva candidatos peronistas con chances de llegar al HCD. No reconozco (una situación similar) en ningún otro lado", afirmó el concejal, en referencia a la presencia de fuertes hombres del peronismo en los primeros lugares de su boleta, como los de Adriana Barbero y Hugo Longas, además del suyo. "Nosotros somos hombre y mujeres peronistas y con amplia participación. No tengo dudas que cualquier sector peronista que no encuentre representación se va a inclinar por nuestra opción", aseveró el candidato. Al respecto, descartó que Cambiemos tenga la capacidad para traccionar ese voto: "No hay en ese lugar un referente que pueda permitirnos esa opinión. No conozco a nadie con milicia ni con historia en el peronismo". Por último, se refirió a futuro del peronismo y la búsqueda de unidad. Dijo que "es un tema que hay que esperar la culminación del proceso electoral" para poder discernirlo con claridad, aunque afirmó: "Sigo creyendo lo mismo, se va a vivir un proceso de refundación desde el lugar donde se encuentre y con los sectores que puedan converger". "Pero para hacer un análisis debemos hacerlo desde el (escenario) pos electoral, me parece que ahora estaría muy contaminado con cuestiones electorales", insistió Ghione.

Juan Ghione, candidatos y militantes de 1 País participaron de un multitudinario acto en San Martín

