Lo aseguró en diálogo con La Auténtica Defensa. Sostuvo que votos peronistas desencantados con sus espacios luego de las PASO de agosto se inclinarán por Un País en octubre El primer candidato a concejal del frente Un País, Juan Ghione, habló sobre el escenario electoral que encara el peronismo de Campana y aseguró que su espacio captará "muchos votos" justicialistas más, descontentos con las listas que acompañaron en las PASO de agosto. "Somos la única lista que lleva candidatos peronistas con chances de llegar al HCD. No reconozco (una situación similar) en ningún otro lado", afirmó el concejal, en referencia a la presencia de fuertes hombres del peronismo en los primeros lugares de su boleta, como los de Adriana Barbero y Hugo Longas, además del suyo. "Nosotros somos hombre y mujeres peronistas y con amplia participación. No tengo dudas que cualquier sector peronista que no encuentre representación se va a inclinar por nuestra opción", aseveró el candidato. Al respecto, descartó que Cambiemos tenga la capacidad para traccionar ese voto: "No hay en ese lugar un referente que pueda permitirnos esa opinión. No conozco a nadie con milicia ni con historia en el peronismo". Por último, se refirió a futuro del peronismo y la búsqueda de unidad. Dijo que "es un tema que hay que esperar la culminación del proceso electoral" para poder discernirlo con claridad, aunque afirmó: "Sigo creyendo lo mismo, se va a vivir un proceso de refundación desde el lugar donde se encuentre y con los sectores que puedan converger". "Pero para hacer un análisis debemos hacerlo desde el (escenario) pos electoral, me parece que ahora estaría muy contaminado con cuestiones electorales", insistió Ghione.

Publicidad.



Ghione: ”Somos la única lista con candidatos peronistas con chances de llegar al HCD”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: