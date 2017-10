Sobre la tapapocés y pidezanjés de nuestros concejales

Tomás Buzzi

No voy a ahondar en detalles sobre el incidente Axion de la semana pasada ya que hay un ente oficial "OPDS" que es el que debe hacerlo y yo poco entiendo del tema. Lo que me llamó la atención es oír el día lunes pasado a funcionarios y concejales oficialistas "saraseando" en los medios locales respuestas y conjeturas del hecho dejando en evidencia su desconocimiento del tema. Entiendo que algo tenés que decir. Pero hay oportunidades donde menos es más y no estaría mal declarar simplemente "no sé", "desconozco" o "esperemos que se expidan los que saben", ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Parece que todo es electoralista? Lo que más me llamó la atención fueron los denodados esfuerzos de estos interlo-cutores enceguecidos con que el tema "no se politice". Una foto desafortunada en un portal periodístico vinculado al partido vecinalista de Axel Cantlon pasó a ser el tema central, a llevarse todo el análisis. Convengamos que generó impacto en momentos álgidos ver un tanque de petróleo incendiándose. Pero la foto no había sido tomada en Campana, correspondía a un suceso en Venezuela. Al menos fue de mal gusto y obviamente no lo justifico, pero a esta altura son patéticas dos cuestiones: primero, no mencionar al responsable, en un gesto corporativo preocupante por parte de los políticos en general. Una tontería. Segundo, aclarar que no fue para tanto, y en todo caso vino fenómeno para desviar la atención sobre el verdadero problema. A esta altura del partido, nadie puede demorar más de 60 segundos en procesar la información y darse cuenta si la foto corresponde al hecho que nos ocupa o sólo está ilustrando. Fue impactante, sí, pero de ahí a que pase a ser central y desvíe lo sucedido en la refinería hay un abismo. Creo que es por falta cierta formación y también madurez de todo el conjunto. A mí me gustaría que nuestros concejales realmente investiguen qué pasó y no salten con otro "Pedido de Informes" para la tribuna y aquí no ha pasado nada. ¿Nadie levanta un teléfono? ¿Ninguno tiene un pariente que trabaje en la Refinería? ¿No habría que armar alguna comisión presidida por el concejal Cazador, por ejemplo? No pido convocar al Comité Urbanístico Ambiental, creado por el propio Concejo Deliberante y jamás puesto en funciones. Lo cierto es que Axion estaría prácticamente cuadruplicando la capacidad de conversión de la Refinería de Campana. Eso puede ser una noticia maravillosa, como también algo terriblemente negativo en términos ambientales y, como lo vimos hace unos días, potencialmente peligroso también. ¿Qué puede hacer un concejal al respecto? Mucho o nada. Depende de su nivel de compromiso. Está claro que concejal "tapa pozo y pide zanja" es cualquiera. Necesitamos gente que piense en serio la ciudad, y vele por los intereses de todos nosotros. De una vez por todas. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Sobre la tapapocés y pidezanjés de nuestros concejales

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: