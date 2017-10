Señales fiscales desde Oslo

Freddy Gulin

El titular del Palacio de Hacienda argentino, Lic. Nicolás Dujovne, participó la semana pasada, de un nuevo encuentro del Foro sobre Administración Tributaria de la OCDE que tuvo lugar en Oslo, Noruega. Durante la jornada, el Ministro mantuvo reuniones con sus pares de Suecia y Noruega y representantes de la empresa Statoil. Según se informó, sus pares que han apoyado que Argentina ingrese a la OCDE, "valoraron el proceso de normalización de la microeconomía Argentina". El Foro sobre Administración Tributaria (FAT) fue creado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE en Julio del año 2001. Desde entonces, el FAT ha crecido hasta ser un foro internacional sobre estos temas, que nuclea a las administraciones tributarias de 50 países, incluyendo los que son miembros de la OCDE y países del G20. El Ministro Dujovne tuvo dos intervenciones públicas en Oslo. En primer lugar expuso sobre las "Prioridades fiscales de la próxima presidencia del G20" y luego participo del panel de debate "La política fiscal internacional cumple con la Administración Tributaria", donde manifestó que "estamos trabajando arduamente hacia una agenda ambiciosa que siga construyendo consensos sobre los temas más relevantes para nuestro país". Manteniendo la misma línea, el ex columnista de La Nación dijo: "Desde Diciembre del año 2015 nuestro enfoque ha sido el establecimiento de políticas macroeconómicas, restaurar la credibilidad y establecer las bases para un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo", agregando "para ello hemos desmantelado las restricciones monetarias, fortaleciendo el BCRA, promovido la independencia y el apoyo a la autoridad monetaria en la adopción de un régimen de focalización de la inflación". En términos de política fiscal, señaló que "se ha emprendido un proceso de consolidación con el objeto de reducir el déficit fiscal, eliminando o reduciendo los impuestos de distorsión, hemos sobre cumplido el objetivo del año 2016 y estamos en camino a cumplir el de este año también". Sostuvo que "nuestra consolidación fiscal gradual, evita dañar el crecimiento o empleo, protegiendo así a los más vulnerables". En este sentido, el Ministro manifestó que esta transformación económica se está llevando a cabo simultáneamente con una estrategia de inserción inteligente al mundo" (…) "Queremos construir relaciones maduras y pragmáticas con países de nuestra región, así como con los bloques regionales claves y los países miembros de la OCEDE" (…) "dentro de este marco, el Gobierno busca avanzar en acuerdos propicios que permitan ampliar los mercados para desarrollar las exportaciones, inversiones, incrementar el turismo y fortalecer la instituciones". De esta manera el Ministro sostuvo que "el trabajo en materia de cooperación que Argentina ha logrado alcanzar es uno de los sinceramientos fiscales más exitosos del mundo, ya que ha facilitado la exteriorización de u$s 117.000 millones en activos, la mayoría de los cuales se mantenían en el extranjero" (…) "se revelaron activos por un valor del 22% del PBI, lo que supone un aumento de 2 (dos) puntos del PBI en recaudación de impuestos, esto no hubiera sido posible sin los esfuerzos del G20 y la OCDE hacia la transparencia fiscal en los últimos años"…. "con el apoyo continuo de las administraciones tributarias, aquí presentes la OCDE y en la comunidad del G20, estoy seguro de que seguirá mejorando el sistema tributario internacional, y con ello se contribuirá a una economía mundial más sólida y justa", concluyó el Ministro.

Señales fiscales desde Oslo

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: