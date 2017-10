Carlos Gardel en Campana

El 1 de mayo de 1933 se presentaba en nuestra ciudad, uno de los íconos más destacados de la cultura popular: Carlos Gardel. Lo haría en el Cine Teatro Moderno, ubicado en calle 25 de mayo, entre San Martín y la entonces "Real". Se trató de una de las últimas presentaciones en nuestro país, en medio de una extensa gira nacional que llevó su música por distintas ciudades del interior, incluyendo nuestra ciudad y localidades como Zárate, San Pedro, Arrecifes, Rosario, Santa Fe, Paraná, Olavarría. Mendoza, Córdoba, etc. En noviembre de ese año se embarcó rumbo a Europa, antes de viajar a Estados Unidos, donde consagraría su éxito con varias películas que consolidarían su figura como un ídolo de proyección mundial. Desde allí, en 1935 comenzaba su gira latinoamericana que quería finalizar en Buenos Aires, y cuyo desenlace fatal, en Medellín, terminaría con su vida, dos años después. Además de los tesoros y saberes que conserva con tanto celo Pedrito Gatti en su Museo del Anticuario, -muchos de ellos relacionados a la historia de Carlos Gardel y de todo el Tango-, una minuciosa investigación realizada por Eduardo Argá, dio cuenta de algunos detalles del paso de Gardel por nuestra ciudad: había llegado en tren, acompañado de cuatro guitarristas. Los testimonios de algunos memoriosos, como Américo Morgante, Gotardo Croce, Oscar Barbero, Nelson Paladino o Ismael Garzón le permitieron recoger algunas estampas de esa jornada histórica. Algunos cuentan que no sólo no quiso cantar si quedaba gente afuera del Teatro, sino que siguió cantando en la vereda, y hasta en la estación del ferrocarril mientras esperaba el tren de regreso a Buenos Aires. Incluso es probable que no fuera esa la primera vez que Gardel estuviera en nuestra ciudad, sino que hay quienes piensan que en las giras previas, varios años antes, pasó por nuestra ciudad. Aunque no era el Gardel que conocimos en 1933, y el que el éxito llevaría a las principales carteleras del mundo.

Carlos Gardel tocó en nuestra ciudad el 1 de mayo de 1933.





La Defensa Popular del 30 de Abril daba cuenta de la presentación del cantante.



Carlos Gardel en Campana

Por Oscar José Trujillo

