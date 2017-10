Marruecos es uno de esos países que te sacuden, que no te dejan indiferente. Por momentos es África pura, por momentos parece Asia (por sus colores, sus aromas, su vida callejera), por momentos se asemeja al imaginario colectivo que tenemos de "Arabia" y sus mil y una noches… Es un país repleto de estímulos, de colores y de "micromundos": hay medinas blancas frente al mar que se parecen a Grecia, hay cuevas con familias nómadas que viven en las montañas, hay ciudades alocadas e híper turísticas, hay pueblitos perdidos y silenciosos, hay medinas medievales, hay nieve (si si…hay nieve!), hay mucho sol (dicen que Marruecos es un país frío con un sol muy fuerte), hay té a la menta a toda hora, hay regateo, hay hospitalidad, hay insistencia… A Marruecos se puede viajar todo el año, el clima es muy templado en nuestros meses más fríos y caluroso en primavera-verano. En pleno agosto el calor puede ser fuerte, aunque el tiempo es cada vez más impredecible. Un destino que está acostumbrado al turismo, con buenos alojamientos y servicios y gente muy amable que incluso te hablará en tu idioma. A simple vista puede no parecerlo, pero su proximidad con España hace de Marruecos un destino ideal si planeás un viaje a Europa desde este país. De hecho es una combinación reamente interesante. A lo largo del país, muchas de sus ciudades presentan un diagrama común: una muralla que separa a la medina (o casco viejo) de otra parte más occidental y "moderna". Dentro de las murallas se manifiestan interminables laberintos de callejuelas con mercados de frutas, ferias de artesanías y burros utilizados para la carga. Fuera de las murallas es posible alquilar una habitación en hoteles de mejor categoría, incluso de lujo, comer en restaurantes gourmet y tomarse un taxi en buen estado. Un claro ejemplo de esto son las llamadas "Ciudades Imperiales": Marrakech, Rabat, Mequinez y Fez, cuyas medinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace un tiempo. Marrakech: no es una ciudad que impacte por sus monumentos ni que tenga sorprendentes museos que ver, es más bien un viaje a un mundo distinto en el que la gracia está en el acontecer diario de sus habitantes. La Plaza de Jamaa el Fna es el lugar más importante de la ciudad, siendo el centro de la vida pública de los habitantes de Marrakech. También un imprescindible en tu viaje a Marrakech son los Zocos (mercados): Un símbolo de la ciudad donde podrás encontrar de todo, desde especias, cuero, objetos de decoración, frutos secos o aceites. También destaca el mercado de los herreros. Una de las principales características de este tipo de puestos callejeros es el regateo, que forma parte de su cultura, y es una experiencia de la que no podes prescindir. Rabat: Capital política, principal centro administrativo de Marruecos y cuarta ciudad imperial. Esta ciudad es una curiosa mezcla de la tradición histórica del pasado y la modernidad establecida en el presente. Aquí podremos encontrar uno de los monumentos más famosos de Marruecos: "La torre Hassan". Este minarete, de planta cuadrangular, es de color rojizo con bonitos relieves en piedra y en su interior, en lugar de escaleras, hay rampas. La Kasbah des Oudaias (o La kasbah medieval de los Udayas) lugar que recomendamos como visita obligada, ya que es una de las zonas más bonitas de la ciudad está formada por unas murallas albergan un barrio amurallado compuesto estrechos y cuidados callejones repletos de casas pintadas de color azul. Fez: Es famosa por su antigua ciudad amurallada, que muchos comparan con la vieja ciudad amurallada de Jerusalén. Es la primera de las ciudades imperiales de Marruecos, ya que se remonta al siglo VIII. Es también pionera en el culto musulmán de Marruecos y posee una de las universidades más antiguas del mundo. Fez es particularmente conocida por ser la capital cultural y espiritual de Marruecos centro del arte y la ciencia. Aunque ha sabido adaptarse a la vida moderna, también conserva sus tradiciones y estilos de vida más auténticos de Marruecos, cosa que se respira en cada una de sus calles. Podemos deambular por sus callejuelas y perdernos por las increíbles maravillas arquitectónicas integradas en la vida diaria de la ciudad. Se trata de un lugar con muros de adobe y ladrillos, patios de diferente altura, pilares revestidos de azulejos, etc. Aún así, pese a que podríamos tildar la Medina como la maravilla humana de Fez, no es la única. Un curioso atractivo de la ciudad es su azul, un color azul cobalto que se erige como símbolo de la alfarería de esta ciudad marroquí, donde se producen o se han producido algunas de las piezas más hermosas de la cerámica del país. Sus laberínticas calles y su esplendor potencian su aire misterioso. Mequinez (o Meknes): llamada la "Versalles marroquí" es una ciudad imperial con una gran cantidad de monumentos históricos y sitios naturales, tiene más de 40 km de imponentes murallas defensivas y muchas mezquitas y es por eso que es llamada la "Ciudad de los cien alminares" es también la ciudad más cercana a las ruinas romanas de Volubilis (Oualili). Los precios en Meknes se encuentran entre los más razonables de Marruecos y la gente es mucho más amable que en otras ciudades del país. Al margen de estas increíbles Ciudad Imperiales, uno de los grandes motivos para viajar a Marruecos es pasar una noche, o varias, en el desierto. Algo que no podemos hacer en muchos países, en Marruecos podremos disfrutarlo contratando un tour desde alguna de sus ciudades más turísticas o, directamente, acercándonos nosotros mismos, y haciéndolo una vez en las puertas del alojamiento del desierto. Si hay algo que no podemos obviar en Marruecos, es su gastronomía. Con infinidad de posibilidades, que van desde degustar un jugo de naranja en Marrakech a comprar un puñado de aceitunas en el puesto de un mercado, pasando por sentarse en una terraza y disfrutar de un increíble tajine, que, seguro, pasará a formar parte de tus recuerdos del viaje, estos son solo algunos ejemplos de las muchas opciones que tenés para disfrutar de la gastronomía marroquí. Por no hablar de sus desayunos, o sus dulces. Estamos sin dudas hablando de una de las gastronomías más completas del mundo.





