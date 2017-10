Nació en Alemania, en el pueblo de Konnersreuth, en 1898, desde 1926 experimentó en visiones los sufrimientos de Cristo, y mostraba los estigmas de la pasión en su cuerpo. Era hija de padres campesinos, de profundas convicciones cristianas. A sus 20 años sufrió un grave accidente que casi la dejó parapléjica tras caer de una silla mientras intentaba apagar un fuego que había surgido en el granero de un familiar. Permanecer en cama le generó horribles heridas, ya en 1919 su situación era bastante seria, y empeoraría progresivamente durante varios años. El día de la canonización de Teresa de Lisieux, 17 de mayo de 1925, Teresa se vio curada de toda dolencia: tanto sus llagas como sus ojos mejoraron, e incluso recuperó parte de su movilidad perdida. Siempre estuvo convencida de que había sido Teresa de Lisieux la que había obrado el milagro. De acuerdo con el testimonio de personas cercanas y de la misma Teresa, desde 1923 la muchacha no había ingerido alimento alguno y desde 1926, bebida alguna, más que la sagrada eucaristía. A lo largo de su vida, Teresa siguió aumentando su popularidad y sufriendo cada Pascua las visiones sobre la pasión de Cristo que la habían acompañado desde su juventud. Continuamos con el análisis del investigador Pier Giorgio Caría sobre las visiones proféticas que nos dejó Teresa para esta época tan determinante para la humanidad: FECHAS:Dijo Teresa: "la gran llaga se abrirá en el 1999 y sangrará por dieciocho años: será este el tiempo de Caín". Teresa indica el máximo poder y dominio de las encarnaciones satánicas en un período que ella llama "la edad de Caín", que comprende los años entre el 1999 y el 2017. Dieciocho años son la suma del número de la bestia, es decir, 6+6+6=18, develado por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. SUCESOS: Dijo Teresa: "veo volcar sobre la Tierra una cesta llena de serpientes que se arrastran sobre las ciudades y los campos, destruyendo todo" … "He visto dejar el mundo en manos de bestias horrorosas, con la cabeza de asno y el cuerpo de serpiente"…"En aquel tiempo, demasiados leones tendrán el corazón del asno y se dejaran engañar". Quiere decir que los jefes que dominan el mundo hoy son personas feas como serpientes pero son estúpidos porque tienen la cabeza de burro y sus elecciones que parecen en algunos ámbitos quizás de estrategia política internacional o en el ámbito económico parecen grandes actos de personas de comando pero en realidad son elecciones estúpidas que van a llevar a la humanidad a un destino muy feo. Será en esta era de Caín cuando triunfarán "la ignorancia, el desprecio por la cultura, la arrogancia, la soberbia, la violencia, el materialismo". DESENLACE: Dijo Teresa: "en el trono más elevado he visto sentarse a la serpiente de las serpientes". EL FINAL: Dijo Teresa: "llegará un momento en el que el hombre y la tierra estarán sucios y corruptos hasta tal punto que no habrá otra solución aparte que la de una limpieza general, de un diluvio. Pero esta vez será un diluvio de fuego". Se cumplirá entonces la parte final de la visión de Teresa Neumann que, al final, ve en los éxtasis "el cementerio en el cual están enterrados los sueños del hombre". Y ve también un epitafio donde aparece un escrito significativo: "Aquí yace el hombre que se creía un Dios". Cuando la purificación se haya completado, reanudará la vida. Pero el hombre nuevo vestirá un hábito nuevo, el hábito de la humildad y de la fe y se habrá cumplido la más importante de las profecías: "Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro". Para más información escribinos al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o al Facebook: LaVoz del Aguila.

La Voz del Águila:

La vida de Teresa Neumann, estigmatizada (2da. parte)

