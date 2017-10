Muchas veces pasamos por momentos difíciles y queremos resolver la situación por nuestra propia cuenta y nos olvidamos que Dios quiere ayudarnos y darnos su guía. Solo que le tenemos que darle el lugar y el tiempo que Él se merece. Recordemos lo que dice La Biblia, cuando los hijos de Israel se encontraron en un desierto caluroso y árido después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y experimentaron una perdida de memoria en cuanto a la gracia recibida por Dios ¿Que les sucedió? Comenzaron a desear volver a la esclavitud, por que parece que allí disfrutaban de alimentos que ahora extrañaban. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. (Num. 11:5) Y siguieron de queja en queja, porque no tenían agua, porque esto y el otro, es decir estaban pasando por pruebas y se olvidaron de las bendiciones, milagros y demás cosas recibidas, provistas en abundancia por el Señor. El salmista dice en el Salmo 118:29, "Dad gracias al Señor, porque El es bueno; porque para siempre es su misericordia". La palabra misericordia significa que Dios tiene un amor inalterable y además se refiere a la gran fidelidad de nuestro Dios. El nos prometió y continúa haciéndolo, estar siempre presente para ocuparse de cada uno de nosotros. Recordemos que El es Fiel y sus promesas verdaderas, y así como nos ayudó en el pasado lo seguirá haciendo en el presente y en el futuro. Las tentaciones que enfrentan los cristianos en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pero Dios es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida, para que puedan resistir. (1ra Cor. 10:13) Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. (Isaías 46:9) Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Todos podemos atravesar tiempos difíciles pero confiando en Dios saldremos delante de cualquier situación. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Pérdida de memoria”

Por Mirta Dappiano

